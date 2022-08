7 tips om beter te kunnen omgaan met de diagnose dementie (óók voor mantelzorgers)

Libelle samen met Alzheimer Nederland

1 op de 5 mensen krijgt dementie, en bij vrouwen is dit zelfs 1 op de 3. Dat betekent dat bijna iedereen wel eens met de ziekte te maken krijgt, zelf of in haar omgeving. Rondom de diagnose komen veel vragen op je af: wat kan je verwachten? Welke fases zijn er? En wat moet er allemaal geregeld worden? Deze tips helpen om beter om te kunnen gaan met de diagnose dementie, als het je zelf overkomt of als je mantelzorger bent.

Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 verschillende ziektes. Alzheimer is één van de vormen van dementie en komt het meeste voor.

1. Delen met de omgeving

Dementie is een ziekte waar je niets aan kunt doen. De diagnose hoef je dus niet geheim te houden. Sterker nog, als je de diagnose deelt met de mensen die het dichtst bij je staan, kunnen zij er rekening mee houden. En ze kunnen je helpen, als je dat wilt. Probeer duidelijk aan te geven wat je van ze verwacht en laat ook weten wat je niét wilt.

2. Een casemanager dementie

Na de diagnose komen er duizenden vragen op je af. Hoe snel zal alles gaan? En wat betekent dit voor je relaties? Ook is het lastig om een weg te vinden in alle wetten, regels en beschikbare zorg. Hoe zit het bijvoorbeeld met werk? En kan je wel thuis blijven wonen? Vanuit je basisverzekering heb je recht op een casemanager dementie, een vaste begeleider die jou en je naasten met al deze vragen kan helpen. Hij of zij begeleidt jullie tijdens het hele proces en helpt ook om de zorg onderling goed te verdelen. Je kan bij de huisarts om een casemanager dementie vragen.

3. Ruimte voor veranderende relaties

Dementie heeft ook impact op je relaties. Zo is de kans groot dat je zorg nodig zal hebben van je partner en/of kind(eren), en zal het voor je naasten moeilijk zijn om het ziekteproces van dichtbij mee te maken. Deze veranderingen zijn confronterend. Probeer hier met elkaar over te praten en de emoties niet uit de weg te gaan. Je kan het een beetje vergelijken met rouwen: het verdriet heeft een plekje nodig, en dat kan alleen door het toe te laten en te verwerken.

4. Sociaal en actief

Regelmatig bewegen en gezond eten is goed voor iedereen. Ook voor mensen met dementie kan dit een verschil maken. Door actief te blijven, ga je minder snel achteruit en bovendien zorgt het ervoor dat je beter in je vel zit. Bij een gezonde levensstijl hoort ook sociaal actief zijn. Wandel of fiets je graag? Of ben je lid van een vereniging? Ga daar dan vooral mee door.

5. Lotgenoten ontmoeten

Mensen ontmoeten die hetzelfde meemaken als jij kan een grote steun zijn. In Nederland zijn er 290.000 mensen met dementie. Je kan op verschillende manieren met lotgenoten in contact komen, bijvoorbeeld door een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt te bezoeken. Mantelzorgers kunnen hier ook terecht.

6. Dierbare momenten

Dementie zorgt ervoor dat alledaagse bezigheden steeds meer moeite gaan kosten. Denk bijvoorbeeld aan diepgaande gesprekken met je partner, of puzzelen met de (klein)kinderen. Dat is confronterend en verdrietig, maar het geeft wel extra reden om nu alles uit het leven te halen. Maak mooie herinneringen met elkaar en leg deze bijvoorbeeld vast in een fotoboek. Zo kunnen jullie altijd terugkijken op deze dierbare momenten.

7. Wensen vastleggen

Er komt een moment waarop je zelf niet meer in staat bent om keuzes te maken over zorg of geldzaken. Om dit voor te zijn, kan je bij de notaris een volmacht regelen of een levenstestament maken. Met een volmacht leg je alleen je geldzaken vast. In een levenstestament worden ook andere persoonlijke wensen vastgelegd, bijvoorbeeld rondom de zorg. Het is belangrijk om dit op tijd te regelen, omdat je hiervoor wilsbekwaam moet zijn. De notaris beoordeelt dan of je in staat bent om weloverwogen beslissingen te nemen.

Diagnose dementie, wat nu?

Als jij of je naaste de diagnose dementie krijgt, komt er veel op je af. Alzheimer Nederland helpt je graag verder. Op het platform van de organisatie vind je alle antwoorden op je vragen. Ook kun je hier in contact komen met anderen en het gratis informatiepakket aanvragen, met handige tips, informatie en ervaringsverhalen.