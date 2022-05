7 x pretty in pink: zó combineer je roze het best

Libelle samen met MEXX

Blazer € 119,99, top € 19,99, broek € 79,99, sneakers € 89,95.

De roze wijde broek

Heerlijk luchtig en toch gekleed, de wijde broek kan altijd. Roze lastig combineren? Ga voor ton sur ton, combineer ’m met felgeel of ga voor de combinatie wit en roze. Met een cropped shirt of een geknoopt exemplaar zie je de mooie hoge taille van deze broek goed. Met een blauwe blazer wordt het een prima outfit voor op kantoor.

Top € 19,99, broek € 79,99, sneakers € 89,95.

Pinky sneakers

Gekleurde sneakers zien we al een tijdje. Deze roze exemplaren combineren goed met... juist, roze. Maar ook als je outfit helemaal zwart is, zijn dit mooie blikvangers.

Sweater € 49,99, blouse € 69,99, shorts € 59,99, sneakers € 89,95.

Sweet sweater

Stoer en vrouwelijk tegelijk, dat is roze als je ’m combineert met een jeans. Zoals deze sweater op shorts. De witte sneakers en witte blouse geven deze look net dat frisse tintje.

Wrap dress € 89,99.

Dress to impress

Elke zomer hebben we er een: de favoriete zomerjurk. Dit exemplaar heeft alles in huis om 'm te worden: zwierig, zomers gebloemd en pink. Zomerse bruiloft in het verschiet? Sandaaltjes eronder en je bent klaar voor romantische summer vibes.

Sneakers met gratis sokken € 99,95.

Roze en glitter

Okergeel en roze, deze pastelsneakers zijn snoepig. Helemaal leuk: je krijgt de glittersokjes er ook bij. Toe aan even een ander kleurtje? Je kunt ook kiezen voor blauw, mint en geel.

Fuchsia roze shorts € 59,99, blouse € 69,99.

Matching set

Deze fuchsiaroze shorts heeft een flatteuze lengte. Met een blouse in dezelfde print erbij is het net een jumpsuit. Chic met hakjes en stoer met sneakers.

Basic shirt € 19,99, broek € 79,99.

Fijne basic

Deze roze top is lekker nonchalant door de oversized fit. Draag 'm deels in je broek of rok of maak er een cropped exemplaar van door er een knoop in te leggen en je taille accentueren.

Shop met korting

MEXX heeft modieuze zomerhits, maar ook tijdloze basics voor vrouwen, mannen én kinderen. MEXX is terug en dat vieren we met een mooie korting. Bestel op mexx.com of kom shoppen in de nieuwe winkel in Utrecht en krijg 20% korting (bij een besteding vanaf € 50). Gebruik de code LIBELLE20.*

*Deze korting is geldig bij de MEXX Store in Utrecht en op mexx.com. Gebruik online de kortingscode LIBELLE20. Maximaal 1 code per aankoop. Deze code is eenmalig te gebruiken en niet geldig in combinatie met andere kortingsacties. Het kortingsbedrag wordt procentueel verrekend over alle gekochte artikelen, als je een artikel retourneert, krijg je de originele prijs minus de korting per artikel terug. Deze actie is geldig van 20 april t/m 30 juni 2022.