1. De koninklijke knoop

De koninklijke knoop Beeld Mirna Wiggers

We noemen deze knoop zo, omdat we vinden dat hij aardig royal aandoet. Je slaat de sjaal twee keer om je hals en haalt dan het rechter uiteinde door de buitenste lus naar binnen toe. Knoop die vervolgens met het andere uiteinde tot-ie relatief strak rond je hals zit en drapeer de overige stof van de buitenste lus over de knoop. Je houdt dan twee puntige uiteindes over op je borst en hebt een mooie volle kraag langs je hals!

2. De colsjaal

De geknoopte colsjaal Beeld Mirna Wiggers

Maak van je ‘gewone’ sjaal eens een colsjaal voor een andere look. Je kunt dit doen door eerst een knoop te leggen in de uiteindes van de sjaal en hem dan zo vaak als je kunt om je hals te draaien. Maar een strakker effect krijg je als je eerst de sjaal zo vaak mogelijk rond je hals slaat en er op het laatst een knoop in legt. Die verstop je dan weer onder één van de laagjes die je net gewikkeld hebt rond je nek.

3. De Europese traditie

De Europese traditie Beeld Mirna Wiggers

Deze manier van dragen wordt internationaal vaak bestempeld als de Europese manier van sjaals dragen. Vouw de sjaal dubbel, steek je hand door de lus, hang de sjaal om je nek en trek vervolgens de uiteindes van de sjaal met je hand door de lus. Voor ons een klassieke manier van dragen, volgens internationale bronnen helemaal in!

4. De waterval

De waterval Beeld Mirna Wiggers

Voor deze draagwijze heb je een sjaal nodig die wat wijder uitloopt aan de uiteindes. Sla hem eerst een paar keer om tot je aan beide kanten zo'n 30 tot 40 centimeter stof overhebt. Hang de uiteindes recht over je borst naar beneden, pak van beide stroken de binnenste punt en haal die door de onderste lus rond je hals. De andere punt van de sjaal drapeer je naar beneden, waardoor je een soort punt onderaan je sjaal creëert die door het golven van de stof wat wegheeft van een waterval.

5. De magische knoop

De magische knoop Beeld Mirna Wiggers

De eerste keer dat je iemand op deze manier haar sjaal ziet knopen, raak je waarschijnlijk even de weg kwijt. Des te leuker het effect als je hem draagt! Je wikkelt eerst de sjaal één keer linksom om. Vervolgens steek je met je hand door de binnenkant van de lus rond je hals en pak je de strook stof die naar beneden hangt aan de linkerkant redelijk bovenaan vast. Je trekt hem een stukje omhoog, zodat er onder je hand een nieuwe lus ontstaat. Haal daar het andere uiteinde van de sjaal doorheen en voilà, je hebt een ‘magische’ knoop!

6. De stropdas

De stropdas Beeld Mirna Wiggers

Een grappige manier om je sjaal eens te dragen als je alle normale drapages (mooi woord!) al een keer gehad hebt. Hang de sjaal om je nek en maak aan één kant een simpele knoop. Maak die weer een beetje losser, steek je hand erdoor en haal het andere uiteinde van de sjaal er doorheen. Trek de knoop weer wat strakker naar boven toe en fluff hem weer een beetje bol. Zo lijkt je sjaal net een stropdas.

7. De vlecht

De vlecht Beeld Mirna Wiggers

Ook deze methode ziet er ingewikkelder uit dan het is. Maak van de sjaal een lus en hang hem om je hals. Steek met je hand door de lus en haal de uiteindes van de sjaal er doorheen. Draai vervolgens de punt van de lus een keer om zijn as, zoals je zou doen bij een elastiekje als je een staart maakt in je haar. Haal door die tweede lus nóg een keer de uiteindes van je sjaal. Door de dubbele lus lijkt je sjaal nu net een vlecht.

Bron: Youtube Wendy's Lookbook