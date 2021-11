7x Royals die hun titel opgaven voor de liefde

1. Prins Harry

Op 8 januari 2020 kondigden prins Harry en Meghan aan een ​​stap terug te doen als senior royals en hun tijd te verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Amerika. Destijds brachten ze een verklaring uit: “Na maanden van reflectie en interne discussie hebben we ervoor gekozen om dit jaar een verandering in te zetten naar een nieuwe rol binnen de koninklijke familie. We hebben de intentie om ons terug te trekken als ‘senior’ leden van de koninklijke familie en financieel onafhankelijk te worden, maar we blijven Hare Majesteit de koningin steunen.”

Hoewel het paar hun titels behield, mogen ze deze niet gebruiken. Harry en Meghan wonen nu in Montecito met hun kinderen, Archie en Lilibet. Onlangs bleek dat Meghan slachtoffer was van een gerichte haatcampagne op sociale media. Harry verklaarde onlangs dat aan de grondslag van deze belangrijke beslissing een pijnlijke herinnering lag aan zijn moeder, prinses Diana.

Prins Harry en Meghan Beeld Getty Images

2. Prins Philip

Toen prins Philip in 1947 trouwde met prinses Elizabeth, moest hij afstand doen van zijn aanspraak op niet één, maar twee tronen. Hij was een prins in zowel Griekenland als Denemarken. Na zijn huwelijk nam Philip de meisjesnaam van zijn moeder aan, Mountbatten. Voor zijn offer gaf de koningin hem wel titels, zoals baron van Greenwich en hertog van Edinburgh. Prins Philip overleed in april 2021 op 99-jarige leeftijd.

Prins Philip en prinses Elizabeth Beeld Bettmann Archive

3. Koning Edward VIII

Dit voormalige koninklijk lid is misschien wel de beroemdste royal die uit liefde afstand deed van zijn positie. Na minder dan een jaar op de troon verliet Edward de Engelse hoofdstad Londen om op 3 juni 1937 met de al eerder gescheiden Wallis Simpson te trouwen. “Ik vond het onmogelijk om de zware last van verantwoordelijkheid te dragen en mijn plichten als koning te vervullen zoals ik zou willen doen zonder de hulp en steun van de vrouw van wie ik hou”, zei hij destijds in zijn officiële aankondiging.

Koning Edward VIII en Wallis Beeld Getty Images

4. Prinses Mako

Prinses Mako van Japan is een van de recentere royals die afstand doet van haar titel voor de liefde. In 2017 nam ze afstand van haar recht op de troon omdat ze wilde trouwen met de gewone burger Kei Komuro. De verklaring was echter niet per se haar keuze. Volgens de Japanse koninklijke wet moet een vrouwelijke royal afstand doen van haar titel als haar partner geen aristocratische titel heeft.

Eind oktober 2021 werd bevestigd dat prinses Mako met haar studieliefde Kei was getrouwd en daarmee haar koninklijke status verloor. Ze kreeg bij haar vertrek nog een betaling aangeboden, maar die weigerde ze.

Prinses Mako en Kei Komuro Beeld Getty Images

5. Prinses Sayak

Jaren voordat prinses Mako van Japan haar titel moest opgeven, gaf prinses Sayak haar titel op voor de liefde. Sayak was de enige dochter van keizer Akihito. Toen ze trouwde met de gewone burger Yoshiki Kuroda, liet ze het keizerlijke huishouden en alle voordelen die daarbij hoorden achter.

6. Prins Friso

En dan de enige Nederlandse royal in het lijstje: prins Friso. In Nederland verliezen troonopvolgers hun recht op troonopvolging als zij trouwen zonder dat dit huwelijk goedkeuring krijgt door middel van een toestemmingswet van het parlement. Toen Friso in 2004 trouwde met Mabel Wisse Smit, deed hij dat zonder de officiële instemming van het Nederlandse parlement. Dat betekent dat hij automatisch afstand deed van zijn recht op de troon. Friso was toen de tweede troonopvolger, na Willem-Alexander. Sinds zijn overlijden in 2013 wordt zijn gezin nog steeds beschouwd als leden van de koninklijke familie, alleen behoren ze officieel niet tot het Nederlandse koninklijk huis.

Prins Friso en Mabel Beeld Getty Images

7. Koning Carol II

Deze voormalige koning van Roemenië werd twee keer gedwongen afstand te doen van zijn troon: een keer uit liefde toen hij betrapt werd op een affaire met een Franse vrouw in 1925. En dan nog een keer toen hij in 1940 om politieke redenen werd verbannen. Hij trouwde uiteindelijk in 1947 met zijn minnares Magda Lupescu.

Prins Carol II Beeld Getty Images

