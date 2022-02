8 veelvoorkomende tekenen dat je een vitaminetekort hebt

Je lichaam geeft op die manier een mogelijk vitaminetekort aan. Maar wat zijn precies de symptomen waaraan je een mineraal- of vitaminetekort kunt herkennen?

1. Broze nagels

Er zijn verschillende factoren die broze nagels kunnen veroorzaken. Eén daarvan is een gebrek aan biotine, ook wel bekend als vitamine B7. Deze vitamine helpt je lichaam om voedsel om te zetten in energie. Andere symptomen van een tekort aan biotime zijn chronische vermoeidheid, spierpijn, krampen en tintelingen in handen en voeten. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan biotine zijn eigeel, orgaanvlees, vis, vlees, zuivel, noten, zaden, spinazie, broccoli, bloemkool, zoete aardappelen, gist, volle granen en bananen.

2. Zweren in de mond of gescheurde mondhoeken

Mondzweren, ook wel aften genoemd, zijn vaak het gevolg van een tekort aan ijzer of vitamine B. Een tekort aan ijzer komt vaker voor dan je denkt en kan grote invloed hebben op je dagelijkse functioneren. Andere symptomen van een ijzertekort zijn vermoeidheid, snel buiten adem, zwak, bleke huid, duizeligheid en koude handen en voeten. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan ijzer en vitamine B zijn gevolgde, vlees, vis, peulvruchten, donkere bladgroenten, noten, zaden en volle granen.

3. Bloedend tandvlees

Soms kan dit simpelweg komen doordat je te ruw bent geweest met tandenpoetsen, maar een dieet zonder vitamine C kan ook de oorzaak zijn. Deze vitamine speelt een belangrijke rol bij wondgenezing en immuniteit. Je lichaam maakt zelf geen vitamine C aan, dus de enige manier om voldoende binnen te krijgen is via voedsel. Vitamine C zit vooral in verse groenten en fruit, dus zorg ervoor dat je minimaal twee stuks fruit en drie à vier porties groente per dag eet.

4. Slecht nachtzicht en witte aanslag op je ogen

Een voedingsarm dieet kan ook problemen veroorzaken met je zicht. Een lage inname van vitamine A is bijvoorbeeld gekoppeld aan een aandoening als nachtblindheid, die het vermogen van mensen om te zien bij weinig licht vermindert. Andere symptomen van een vitamine A-tekort zijn misselijkheid, hoofdpijn, huidirritatie en gewrichts- of botpijn. Vitamine A zit vooral in vlees, zuivel, vis, eieren, donkere bladgroenten en geeloranje gekleurde groenten.

5. Schilferige huid en roos

Je kunt last krijgen van roos of een schilferige huid als je te weinig zink, niacine (vitamine B3), riboflavine (vitamine B2) of pyridoxine (vitamine B6) in je bloed hebt. Producten die bij deze klachten meer moet eten zijn volkoren granen, gevogelte, vlees, vis, eieren, zuivelproducten, peulvruchten, groene groenten en noten en zaden.

6. Haaruitval

Haaruitval is een veelvoorkomend symptoom van een ijzer- of zink- of vitamine B-tekort. Zoals hierboven al is verteld, is het eten van vlees, vis, eieren, peulvruchten, donkere bladgroenten, noten, zaden en volle granen verstandig. Dit zijn goede bronnen van ijzer en zink. Slink in ieder geval niet zomaar supplementen om je haargroei te stimuleren. Het gebruik van supplementen kan namelijk meer kwaad dan goed doen.

7. Rode en witte bultjes op de huid

Keratosis pilaris is een aandoening waarbij kippenvelachtige bultjes op de wangen, armen, dijen of billen ontstaan. Deze kleine bultjes kunnen ook gepaard gaan met ingegroeide haartjes. Vaak is dit een teken van een tekort aan vitamine A en C. Zorg er altijd voor dat je op een dag producten uit de schijf van vijf eet.

8. Rusteloze benen

Het rustelozebenensyndroom (RLS), ook bekend als de ziekte van Willis-Ekbom, is een zenuwaandoening die onaangename of ongemakkelijke gevoelens in de benen veroorzaakt. Vaak heb je ook een drang om je benen te bewegen. Hoewel de exacte oorzaken van RLS niet volledig zijn bewezen, lijkt er een verband te bestaan ​​tussen de symptomen van RLS en het ijzergehalte in het bloed van een persoon. Een aanvulling van ijzer helpt over het algemeen de RLS-symptomen te verminderen, dus probeer veel vlees, gevogelte, vis, peulvruchten, donkere bladgroenten, noten, zaden en volle granen aan je dieet toe te voegen. Doe dit wel het liefst in overleg met je huisarts.

