8x wat je nog niet wist over Janny van der Heijden van ‘Heel Holland Bakt’

Stelling 1: De kandidaten zijn ervaren, dus het wordt sáái…

“Absoluut niet! De kandidaten hebben zeker van hun fouten geleerd, maar de druk is nu wel wat groter. Ze kunnen echt revanche nemen op hun fouten uit vorige seizoenen. Het zorgt er ook voor dat collega-jurylid Robèrt van Beckhoven en ik een stuk kritischer kunnen zijn. De kandidaten kennen nu de wetten van de baktent. En wíj weten dan weer dat zíj basisbakkennis hebben. Dat geeft ons dus meer vrijheid in de beoordeling.”

Stelling 2: Als André van Duin stopt, stop ik ook.

“Oef, dat vind ik een lastige... Ik zou dat verschrikkelijk vinden, dat meen ik serieus. We hebben een heel bijzondere band. Eén blik is bij ons genoeg. En dat onderlinge geinen kan eigenlijk alleen met iemand die je helemaal vertrouwt. Dus…”

Stelling 3: Heel Holland Bakt kan ook zonder mij door.

“Ik ga door zolang de kijkers me leuk vinden en ik er zelf voldoening uit haal. Hopelijk is dat nog lang zo. Al neem ik niet aan dat ik over vijftien jaar nog in die tent sta. Ik ben ook niet van mening dat het programma niet zonder mij zou kunnen. We hebben al eens eerder een presentatiewisseling gehad, met Martine Bijl destijds (die een hersenbloeding kreeg en haar werk moest neerleggen, red.). Met André kreeg het programma toen een heel andere energie.”

Stelling 4: Dit seizoen is om de formule uit te melken.

“Nee, het heeft een andere reden. Heel Holland Bakt bestaat tien jaar. We doen dit als een soort terugblik op de eerdere seizoenen. We gaan volgend jaar niet weer zoiets doen hoor! Er is weleens voorgesteld een BN’er-versie te maken. Nou, nee. Dát zou uitmelken zijn! Bovendien wil ik dat het een wedstrijd voor gewone mensen blijft.”

Stelling 5: Ik erger me vaak en denk dan: hier die lepel!

“Dat zou niet eerlijk zijn. Het is toch een wedstrijd. Ik doe het wel subtiel hoor: ik geef kleine tips. Kijk mensen op een bepaalde manier aan en zeg dan: ‘Weet je het zeker? Zou je het zo doen, ja?’ Dan zie je de vertwijfeling in die ogen en daar geniet ik stiekem van. Maar ik laat de uiteindelijke beslissing wel altijd aan de kandidaten. En ik zal nóóit de één meer helpen dan de ander!”

Stelling 6: Na de opnames kan ik geen taart meer zien.

“Robèrt en ik zijn aan het einde van het seizoen doodmoe van alle suikers. Je lichaam is niet gewend aan zó veel. Dus na de opnamen gaat er een strak regime op. Gelukkig kan ik de zoetigheid vrij makkelijk afslaan. Je ziet mij niet snel een pak roze koeken naar binnen schuiven. Overigens heb ik wel wat maniertjes gevonden om mijn lichaam tijdens de opnamen te sparen. Hoe? Door op die dagen tussendoor alleen soepen en salades te eten.”

Stelling 7: Ik ben een beter jurylid dan Robèrt.

“Robèrt is een meesterbakker en -patissier! Die bezit zo ongelooflijk veel technische bakkennis. Ik kijk juist meer naar smaakbeleving en sta wat meer aan de kant van de bakker. Robèrt heeft veel bakbehandelingen al duizenden keren gedaan, terwijl sommige deelnemers dingen voor het eerst moeten doen. We vullen elkaar aan en botsen eigenlijk nooit.”

“Natuurlijk voeren we af en toe een discussie over een kandidaat en we zijn het echt niet altijd met elkaar eens. Wél zorgen we ervoor dat elke beslissing uiteindelijk een unanieme is, anders voelt het niet lekker. En komen we er écht niet uit? Dan gaan we gewoon wéér proeven!”

Stelling 8: Ik baal er weleens van dat ik op tv kom.

“Dat was nooit een doel op zich, op tv komen. Ik werkte al heel lang bij programma’s achter de schermen. Bij Heel Holland Bakt vroegen ze me in eerste instantie mee te helpen met het opzetten van de show. Totdat iemand ineens zei: ‘Eigenlijk ben jij het type dat we zoeken voor de jury!’ Ach ja, dacht ik, waarom niet? Ik kon toen natuurlijk totáál niet overzien dat het uiteindelijk zo zou lopen. Maar over tv: ik doe ook een heleboel dingen níét.”

“Ik word geregeld gevraagd voor datingprogramma’s, of programma’s waarin mensen elkaar afzeiken. Dat past totaal niet bij me. Expeditie Robinson ook niet. Mijn zoons grappen daar weleens over. ‘Mam, dat kun jij echt niet. Dan moeten we ergens dieetrepen verstoppen’, haha! Dat ik pas op latere leeftijd bekend werd, vind ik juist een groot voordeel. Ik kijk terug op een heel leven vóór tv, waardoor ik overal wat relativerender tegenover sta. En ik heb ook een leven buiten televisie. BN’ers die al vrij jong veel op tv zijn gekomen, denken misschien dat tv de hele wereld is en worden ongelukkig als het er opeens niet meer is.”

Bron: Veronica Superguide.