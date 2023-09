9 dingen die je nóóit moet doen in de zon

Voordat je als een razende Roeland een verborgen strand op duikt, is het handig om dit lijstje even door te nemen. Dit zijn de 9 dingen die je nóóit moet doen op het strand. Of beter gezegd: in de zon!

1. Een citrusvrucht uitpersen

Als het sap van een limoen of citroen op je huid terechtkomt, kan de zon een chemische reactie veroorzaken die resulteert in een soort uitslag die ook wel phytophotodermatitis wordt genoemd. Een heel ingewikkeld woord dat in het minst erge geval donkere vlekjes veroorzaakt die na een tijdje wegtrekken. In het minst gunstige geval resulteert het echter in grote brandende blaren. Hoe lekker een limoentje in je water of cola ook is, snij het in ieder geval binnen en was je handen grondig voordat je de zon in gaat.

2. Zonnebrand smeren

Huh? Klinkt gek, maar je kunt beter niet pas gaan smeren óp het strand. Je moet je een kwartier tot een halfuur voor vertrek naar het strand al insmeren. Op die manier heeft het product genoeg tijd om in te trekken. Op het strand smeer je regelmatig nogmaals, liefst in de schaduw.

3. Je zonnebrand in de zon laten liggen

Door de hitte kunnen sommige bestanddelen afbreken waardoor het product minder effectief werkt. Laat je zonnebrand ook niet in een warme auto liggen of in je (strand)tas als je het laatste plekje in de volle zon op een terras hebt weten te vinden.

4. Vertrouwen op de SPF in je make-up

Het is heel prettig dat in veel foundations tegenwoordig een beschermingsfactor zit, maar het is geen vervanger voor zonnebrandmiddel als je op het strand ligt. De factor in make-up ligt meestal een stuk lager dan 30. Als je iedere twee uur opnieuw moet insmeren wordt je make-up er niet vlekkelozer op en bovendien is de kans groot dat je je oren, nek en borst vergeet mee te nemen, omdat dit nu eenmaal niet in je smeer-routine zit. Vergeet ook niet je huid, haar en nagels goed te verzorgen nadat je in de zon bent geweest.

5. In de zon gaan bakken

Hoe graag je ook een kleurtje wilt; vol in de zon gaan bakken is geen goed idee. Ga op het heetst van de dag onder een parasol liggen. Als je toch wilt zonnen, doe het dan in ieder geval met een hoge beschermingsfactor en voor 12.00 uur of na 15.00 uur. Daartussen is de zon het felst en verbrand je sneller. En mocht je het je afvragen: zo lang moet je in de zon zitten voor je dagelijkse portie vitamine D!

6. Vol in de zon terwijl je antibiotica gebruikt

Sommige medicijnen, zoals antibiotica en voorgeschreven middeltjes tegen acne reageren extra fel op zonnestralen en bezorgen je huid alleen maar meer problemen, zoals ernstige zonnebrand. De bestanddelen in deze medicijnen absorberen als het ware de schadelijkste zonnestralen, en dat komt je herstel natuurlijk niet ten goede. Wil je liever dat dagje strand niet overslaan? Zorg dan dat je beschermende kleding draagt, extra goed smeert en check ook even de bijsluiters van je medicijnen of bel je huisarts voor advies.

Sommige medicatie heeft invloed op je temperatuurregulatie. Controleer de bijsluiter en overleg met je huisarts of apotheek of je voor jouw medicatie specifieke voorzorgsmaatregelen bij hitte moet treffen.

7. Hardlopen in hoge temperaturen

Hardlopen op het strand is al behoorlijk pittig, laat staan wanneer het warm is. Door de hoge temperatuur moet je lichaam nog harder werken om je lichaamstemperatuur te reguleren. Dat is ook waarom hardlopen in de hitte zo zwaar voelt. Bovendien loop je een groter risico op uitdroging en kun je alle zonnebrand eraf zweten. Kortom: genoeg excuses om lekker op je ligbedje te blijven hangen. Wil je toch hardlopen? Doe het dan voor 10 uur ’s ochtends of na 4 uur ’s middags en doe dat zoveel mogelijk in de schaduw.

8. Je zonnebril thuislaten

Ziektes als staar en oogkanker doen er jaren over om te ontwikkelen. Iedere keer dat je de zon ingaat zonder bescherming, kun je schade aan je ogen toebrengen die de kans op deze serieuze aandoeningen vergroot. Je ooglid is zo fragiel dat het je nauwelijks tegen de zon beschermt.

Daar bovenop kan de zon delen van je oogbal verbranden (!) wat kan leiden tot wazig zien, roodheid, droogheid, zwelling en waterige ogen. Als je in de buurt van een reflecterend oppervlakte bent zoals sneeuw, zand en water is het nog belangrijker om je ogen te beschermen. Prima reden dus om jezelf een mooie zonnebril cadeau te doen die je ook nog eens beschermt. Of een dure zonnebril beter is dan een goedkope, lees je hier.

9. In een té warme omgeving zitten

Zorg voor zonwering op dat deel van je huis waar de zon op staat. Daar komt de meeste warmte je huis binnen. Een ventilator helpt ook, zeker op deze plek, maar als het warm is binnen helpt het om een bevroren fles water voor de waaier te zetten. Zo wordt de lucht voor de ventilator gekoeld. Weet je trouwens wat het kost om je ventilator de hele dag te laten blazen?

Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar als het binnen koeler is dan buiten, houd dan de ramen gesloten. Als het binnen juist warmer is dan buiten, zet dan ze ramen open.

Genoeg waarschuwingen; nu is het tijd om te genieten. Bikini of badpak aan, de nieuwste Libelle bij de hand en gaan!

Bron: Good Housekeeping, KWF Kankerbestrijding, Rode Kruis. Beeld: iStock

Wil je weten hoe je zandvrij insmeert? Bekijk de video: