93-jarige Joan voert (in haar eentje) keihard actie tegen afvalcontainer

Want ze laat zich graag horen, luid en duidelijk. “Gelden er dan tussen overheid en burgers helemaal geen fatsoensnormen?”, leest ze hardop voor. De strijdbare Joan is dan al bijna aan het einde van haar toespraak gekomen. Die gaat erover dat Utrecht nodig moet ophouden ondergrondse afvalcontainers te plaatsen in prachtige wijken zoals de hare in Utrecht-Oost. Samen met zoon Jaap trekt ze daartegen ten strijde. Overal waar die containers staan, zo zeggen ze, daar wordt het een zooitje. En vroeg of laat gaat het er stinken.

Oud matras

In het perkje achter haar hangt een spandoek. ‘Hier alleen groen, geen afval’ staat erop. Haar straat, de Willem de Zwijgerstraat, is 100 jaar oud. “De huizen zijn monumentaal en het is beschermd stadsgezicht. Het is nog een gaaf stukje architectuur uit de vorige eeuw dat je met trots aan je buitenlandse gasten kunt laten zien. Maar dan moet er geen ondergrondse container staan waar vuilniszakken en een oud matras naast liggen.”

Ze had wellicht gehoopt op een grotere opkomst bij haar demonstratie tegen het omgekeerde inzamelen; Utrechters moeten daarbij zelf hun afval naar containers in de buurt brengen. Maar het handjevol sympathisanten dat is komen luisteren naar Joans woorden is het roerend met haar eens.

Stank

Zoals Joke van den Brink uit de Govert Flinckstraat. Ook bij háár moet zo’n afvalbak komen. Joke moet er niet aan dénken. Ze heeft hartfalen en slaapt beneden, ook een paar uurtjes op de dag. “Vijftig jaar heb ik hier met plezier gewoond. Straks gaan 130 gezinnen voor mijn deur met hun vuilniszakken lopen zeulen. En daar komt de stank nog eens bij.”

Joan: “De gemeente zal onmiddellijk zeggen ‘dat zal in deze buurt niet gebeuren’. Maar zo is het niet. Het gebeurt in de hele stad. Iemand heeft rotzooi die hij kwijt wil in zijn achterbak liggen en loost dat bij de container die hij toevallig tegenkomt. Nog niet zo lang geleden lagen er bij de Emmalaan een pallet, een oude stoel, een kapotte emmer en een paar vuilniszakken.”

Groot probleem voor ouderen

Corrie Huiding, Utrechts seniorenburgemeester, is ook komen luisteren: “Als iedereen zich netjes aan de regels houdt, werkt het wel. Maar zo is het niet. En voor ouderen is dit gewoon een groot probleem. Moet Joan nou echt haar vuilniszak maar op de rollator zetten en hem zó wegbrengen? Dat kun je van onze ouderen toch niet vragen?!”

Joan had ook wethouder Klaas Verschuure (D66) uitgenodigd, maar die is niet gekomen. In de Utrechtse gemeenteraad zijn het vooral de VVD en de SP die vinden dat Verschuure actie moet ondernemen tegen de overlast. Liberaal Martijn van Dalen is er wél. Hij herhaalt nog maar eens dat de gemeente beter moet luisteren naar burgers. Als die zo’n container liever een eind verderop zien staan, zét hem dan ook een eind verderop.

Leve de vuilnisman

Maar Joan vindt dat niet ver genoeg gaan. Zij ziet liefst álle containers verdwijnen uit het straatbeeld. Wat haar betreft is er maar één oplossing denkbaar die een einde maakt aan alle rotzooi, stank en ergernis: de terugkeer van de vuilnisman. Ze besluit haar toespraak zoals het de koning toekomt op Prinsjesdag. “Leve de vuilnisman!”, roept ze uit. En haar gehoor in de Willem de Zwijgerstraat antwoordt met een driewerf ‘hoera, hoera, hoera!’.

Bron: AD.