A kiwi a day keeps the doctor away: 7 redenen om deze sappige vrucht elke dag te eten

Libelle samen met Zespri

1. Minder dipjes, meer energie

Een gezonde bloedsuikerspiegel hoort in evenwicht te zijn. Als deze niet in balans is, kan je last krijgen van dipjes. Het eten van kiwi kan helpen om je bloedsuikerspiegel onder controle te houden, door de vezels die de vrucht bevat. Vezels kunnen de opname van suiker in het bloed namelijk stabiliseren. Bij een stabiel bloedsuikergehalte heb je minder last van dipjes en voel je je energieker.

2. Gezonde en gelukkige darmen

Vezels en water zijn belangrijk voor een gezonde spijsvertering. En je raadt het al, in kiwi zitten beiden. Ook bevat de vrucht actinidine, een natuurlijk enzym dat helpt om je darmen gezond te houden. Dit enzym vind je vooral in de groene variant.

3. Vol vitamine C

Ons lichaam maakt zelf geen vitamine C aan. Maar het is wel belangrijk dat we hier genoeg van binnenkrijgen, want het draagt bij aan een goede weerstand, gezonde bloedvaten, sterkere botten én een betere concentratie. Het eten van kiwi is een handige (en lekkere) manier om je dagelijkse dosis vitamine C binnen te krijgen. In één kiwi zit namelijk 100% van je dagelijkse aanbevolen hoeveelheid vitamine C.

4. Goede motivatie

Kiwi is een ideaal tussendoortje als je wil afvallen. Het bevat maar 57 kcal per 100 gram en er zitten heel weinig suikers in, zeker in vergelijking met andere fruitsoorten.

5. Veel vitaminen en mineralen

Elke vitamine en mineraal is weer ergens anders goed voor. Daarom is het zo belangrijk om gevarieerd te eten en van alles wat binnen te krijgen. Een kiwi bevat wel 16 (!) vitaminen en mineralen. Denk aan vitamine B2, B12 en C, maar ook aan calcium, ijzer, magnesium en kalium. Die laatste is goed voor de zenuwwerking en spiersamentrekking, en de inname ervan is dan ook belangrijk voor sporters.

6. Goed voor je ogen

Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op macula degeneratie: een aandoening van het netvlies. Dit is de belangrijkste oorzaak van gezichtsverlies bij ouderen. Door dagelijks kiwi te eten kan je de kans hierop verkleinen. In kiwi zit namelijk luteïne en zeaxanthine, stofjes die een beschermende werking hebben tegen de aandoening.

7. Ook voor zwangere vrouwen

Kiwi is een natuurlijke bron van folaat, de natuurlijke vorm van vitamine B11. Dit stofje is gunstig voor zwangere vrouwen, omdat het helpt bij een gezonde celgroei en ontwikkeling van het kind. Zo draagt dit groene goud niet alleen bij aan je eigen gezondheid, maar óók aan die van je baby.

Begin je dag goed en voeg een groene of gele kiwi toe aan je ontbijt. Met deze lekkere recepten heb jij je vitamineboost in één keer binnen:

Baked oats met kiwi en yoghurt.

Voor elk moment van de dag

