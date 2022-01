Aan déze bijzondere app voor vluchtelingen werkt Alexia mee

Eén van Alexia’s medestudenten kwam met het idee voor de app.

Vluchteling uit Afghanistan

Abobakar Sediq Miakhel is een 18-jarige jongen uit België, die daar vanuit Afghanistan naartoe vluchtte met zijn ouders en twee zusjes. Hij tikte een beurs voor de exclusieve school in Wales op de kop en wilde graag iets teruggeven aan de maatschappij. Hij neemt daar zijn eigen ervaringen in mee, zo schrijft de Britse krant The Times.

Alexia en Leonor

Op dit moment worden de puntjes op de I gezet en is de app dus bijna klaar voor lancering. Abobakar vertelt dat er aan het project ook royals meewerken. Meerdere royals dus, en op dit moment lijken onze prinses Alexia en de kroonprinses van Spanje, Leonor, de enige royals die naar het UWC Atlantic College gaan. Zowel Alexia als Leonor zou dus meewerken aan de app. Hoe gaaf!

De app moet straks vluchtelingen helpen de taal en gebruiken van hun nieuwe land te leren kennen dankzij de verhalen van andere vluchtelingen. Er werken meer dan 40 studenten mee aan de app, waaronder ook andere vluchtelingen, die helpen om de app te vullen met zulke verhalen.

De cultuur leren kennen

Daarbij komen in de app ook suggesties voor bijvoorbeeld vluchtelingvriendelijke restaurants, waarvan bekend is dat bijvoorbeeld het personeel open staat voor bediening in het Engels. Aan The Times vertelt Abobakar over zijn aankomst in België. “Niemand leerde me Frans. Dus kocht ik allerlei woordenboeken. Ik kreeg maar geen aansluiting bij andere vluchtelingen of Afghanen. Onze app leert vluchtelingen de taal van hun land aan de hand van praktische voorbeelden, zoals ontmoetingen tussen vluchtelingen en inwoners van dat land. Zo leren ze gelijk ook de cultuur kennen en kun je hulp krijgen bij het invullen van documenten of het vinden van een appartement.”

Zo moeder, zo dochter

Een andere reden dat prinses Alexia zich hoogstwaarschijnlijk bezighoudt met de app, kan zijn dat haar moeder zich ook regelmatig inzet voor de integratie van vluchtelingen. Zo bracht koningin Máxima in 2021 een digitaal bezoek aan Mijn Tweede Familie, waarbij alleenstaande minderjarige vluchtelingen gekoppeld worden aan een gezin. Daar sprak onze koningin met hen over de situatie en om te leren over hoe het is om als vluchteling opnieuw te moeten beginnen.

Stichting Vluchteling

Ook in eerdere jaren was Máxima betrokken bij die stichting, woonde ze taallessen voor vluchtelingen bij en bezocht ze Stichting Vluchteling op een gezondheidscongres, waar zij zich inzette voor een innovatieve gezondheidsapp voor mensen in vluchtelingenkampen die lijden aan mentale problemen en chronische ziektes zoals diabetes en hoge bloeddruk.

