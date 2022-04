Harry en Meghan waren afgelopen week in Nederland voor de Invictus Games en besloten onderweg even langs te gaan bij koningin Elizabeth in het Verenigd Koninkrijk. Het bezoekje was volgens Harry erg gezellig. “Het was echt geweldig om weer bij haar te zijn. Het was gewoon heel leuk om haar weer te zien. Het gaat goed met haar en ze maakt altijd grapjes met mij.”

Prins Harry’s zorgen om Elizabeth

Harry kon het echter niet laten om nog een cryptische boodschap toe te voegen. “Ik wil er gewoon zeker van zijn dat ze goed wordt beschermd en wordt omringd door de juiste mensen”, zo vertrouwde hij journaliste Hoda Kotb toe.

Prins Harry is op zijn plek in Amerika

In het interview gaat Harry ook nog uitgebreid in op zijn verhuizing naar Amerika. Zo vertelt hij dat de Verenigde Staten inmiddels als zijn ‘thuis’ voelt. “Ik ben daar met open armen ontvangen en er heerst echt een gemeenschapsgevoel in Santa Barbara.”

