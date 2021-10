ABBA gaat ondanks nieuwe muziek definitief uit elkaar: “Het is voorgoed voorbij”

Benny Andersson laat namelijk aan The Guardian weten dat de band definitief stopt.

Definitief einde voor ABBA

Wie had gehoopt op nog veel meer nieuwe muziek van ABBA, komt van een koude kermis thuis. Het lijkt er nu meer op alsof we niet met een comeback, maar met een afscheidstournee te maken hebben.

Benny reageert

Benny laten weten dat de stop dit keer, in tegenstelling tot de vorige keer dat ze uit elkaar gingen, definitief is: “Dit is het en dit is zoals het moet zijn. In 1982 gingen we ook uit elkaar maar toen hebben we nooit gezegd dat het voorgoed voorbij was. Nu is dat wel het geval, het is mooi geweest.”

Op goede voet uit elkaar

De zanger laat ook weten dat de band dit keer op goede voet uit elkaar gaat. Dat was in 1982 wel anders, maar daar kan Benny inmiddels om lachen.

Nieuwe muziek en hologramconcerten

Een maand geleden verraste ABBA vriend en vijand toen ze na 39 jaar met nieuwe muziek kwamen. I Still Have Faith In You en Don’t Shut Me Down werden als eerste twee nummers uitgebracht, daarna volgde Just A Notion. De rest van het album komt op 5 november. De hologramconcerten gaan op 27 mei van start in het Queen Elizabeth Olympic Park in Londen.

Bron: ANP.