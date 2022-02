‘Achter gesloten paleisdeuren valt het gezin van prins Andrew uit elkaar’

Ondertussen is het ex-vrouw Sarah Ferguson die alles op alles zet om haar gezin bij elkaar te houden.

Fergie houdt het gezin bij elkaar

Achter gesloten deuren werkt Fergie, zoals Sarah Ferguson ook wel wordt genoemd, hard om de vrede binnen haar gezin te bewaren, na het nieuws dat Andrew een buitengerechtelijke financiële schikking heeft getroffen met Virginia Guiffre.

Volgens Charlotte Griffiths, journalist van een andere krant: Mail on Sunday, is het Fergie’s hoofddoel om haar gezin gelukkig én bij elkaar te houden. Charlotte beweert dat dochters Beatrice en Eugenie erg overstuur zijn door het schandaal van hun vader.

“Het is een inspannende tijd geweest voor Andrew, die ervan overtuigd is dat hij zijn titels had moeten behouden”, voegt Charlotte eraan toe. “Ik denk dat hij emotionele buien had, zoals je verwacht als je onder zoveel druk staat.”

Prins Andrew in het koninklijke verdomhoekje

De beschuldigingen aan het adres van prins Andrew zijn namelijk niet mis. Virginia beschuldigt de schandaalprins ervan haar drie keer seksueel misbruikt te hebben toen ze minderjarig was. Virginia werd als seksslaaf geronseld door de omstreden en inmiddels overleden misbruikmiljardair Jeffrey Epstein, met wie de prins banden onderhield.

Hoewel Andrew de aantijgingen altijd heeft ontkend, is deze laatste civiele rechtszaak een ware PR-nachtmerrie voor de prins en de familie. Door de Britse royals zo te beschamen, is Andrew voor eens en altijd in het koninklijke verdomhoekje geraakt en van zijn eretitels gestript. En behalve Queen Elizabeth - Andrew is haar lievelingetje - stond de prins er al niet best voor bij zijn familieleden.

Samenwonen en trouwplannen

Onofficieel verbannen door zijn familie of niet, er is één vrouw die achter hem blijft staan. Ondanks dat Sarah en Andrew al dertig jaar gescheiden zijn, lijken ze sterker dan ooit. Sinds corona uitbrak is ze weer bij hem ingetrokken in de Royal Lodge in Windsor. Andrew heeft zelfs plannen om met zijn oude liefde te trouwen.

“Ze houden van elkaar, zorgen nog steeds voor elkaar en wonen samen sinds de pandemie. Het heeft [hun relatie] nieuw leven ingeblazen. Ik zie een tweede huwelijk gebeuren als het allemaal gaat zoals Andrew wil”, aldus een ingewijde bron aan Vanity Fair.

Sarah maakt er de laatste tijd ook geen geheim van dat ze 100 procent Andrew steunt. Zo vertelde ze onlangs in een interview met de Britse ontbijtshow Lorraine dat Andrew ‘door en door een goede man en een goede vader is’.

Later steunde ze hem nogmaals publiekelijk. “Ik heb mijn belofte gehouden, wat er ook gebeurt. Mensen zeiden: je bent gescheiden. Ze weten niet hoe ik me voel. Scheiden is één ding, maar mijn hart is mijn eed, mijn plicht.”

