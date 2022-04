Acteur Bas Muijs (45) getroffen door zware hartaanval: “Ik was bijna dood”

De acteur vertelde woensdag zijn verhaal in het radioprogramma Menno in de Middag op Radio West.

Bas Muijs over hartaanval

“Het gebeurde ‘s nachts. Het leek of alle lucht en leven uit me werd geperst. Ik sloeg mijn vrouw wakker en die had wel in de gaten dat het foute boel was”, vertelt Muijs. Hij dacht op dat moment nog dat het om maagpijn ging, maar in het ziekenhuis blijkt al snel dat hij een hartaanval had gehad.

Vier plekken

Een openhartoperatie van zes uur volgde. “Rond je hart zitten de kransslagaders, de grote aders die je hart van zuurstof moeten voorzien. Op vier plekken had ik een ernstig probleem. Dat wist ik helemaal niet, ik liep met een soort tijdbom rond. Eén van die aders was al helemaal dicht en de andere drie bijna. Ik heb vier bypasses gekregen”, aldus de acteur. Achteraf blijkt dat hij geluk heeft gehad dat het bloedpropje in één van zijn kransslagaders los schoot, zodat zijn hart weer zuurstof kreeg.

Herstel na de operatie

“Het was een heel ernstige hartaanval, waar ik bijna dood aan ben gegaan. De acute problemen zijn gelukkig voorbij en ik leef weer, ik doe het weer. Ik kan weer verder”, vertelt de acteur. Hij heeft lang moeten herstellen na de operatie. Dat deed hij in alle rust bij zijn ouders thuis. “Ik was tot niks in staat. Je wordt gewoon open gezaagd, en de dagen daarna voel je dat maar al te goed. Je moet weer mens worden, en dat doet ontzettend veel pijn. Zeker de eerste weken slik je alleen maar pijnstillers.”

Opnieuw leren

Hij heeft het vertrouwen in zijn lichaam, fysiek en mentaal, weer terug moeten vinden. Inmiddels lukt het hem weer om te fietsen, de kinderen naar school te brengen en de boodschappen te doen, maar wel allemaal op een rustig tempo. “Wat doet het met je als je ineens bijna dood bent? Dan moet je opnieuw leren omgaan met jezelf.”

Bron: Omroepwest.nl