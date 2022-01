Aduni (39) gooide haar takenlijstjes overboord: “Ik heb nu minder stress en meer energie”

Aduni Mariana liet zich altijd leiden door eindeloze to-do-lijstjes. Het bracht haar eigenlijk vooral chaos, stress en het gevoel te falen. Sinds ze haar drukke leven anders organiseert, zit ze stukken beter in haar vel.

“Geen stukje papier in huis was veilig: overal schreef ik taakjes op die ik moest doen, of dingen die ik niet mocht vergeten. Mijn man onthoudt weinig, dus ik voelde altijd extra druk om alles rond ons gezin draaiende te houden. Best een klus met drie kinderen van 7, 6 en 3 jaar oud en een eigen bedrijf voor zelfstandig zorgverleners. Ik dacht dat ik meer grip had als ik alles maar opschreef, maar al die beschreven enveloppen en kassabonnen zorgden stiekem voor nog meer onrust in mijn lijf. En aan het eind van iedere dag voelde ik me een slechte moeder, was ik gefrustreerd omdat ik de helft niet af had en kreeg ik daar weer stress van.”

Papieren agenda

“De paniek die ik begon te voelen was voor mij een teken om het anders te gaan doen. Het kon zo niet langer, vond ik. Een online agenda samen met mijn man en een whiteboard op de muur bleek niet te werken voor ons, dus ik ging me verdiepen in andere manieren. Ik begon met een grote, papieren weekagenda waarin ik per dag alles opschreef wat ik écht wilde of moest doen. Maar ook tijdstippen van eten en koken; eigenlijk schreef ik alles op alsof het een afspraak met mezelf was. Zo kreeg ik veel meer zicht op wat ik eigenlijk kon doen in een dag of in een week, en ging de mentale druk vanzelf omlaag. Het bleek helemaal niet realistisch wat ik eerder altijd van mezelf eiste. Geen wonder dat ik me er zo naar bij voelde.”

“Ik krijg sinds dit nieuwe systeem veel meer gedaan in minder tijd, doordat ik nu overzicht én inzicht heb in hoeveel tijd iets eigenlijk kost”

Weekmenu

“Bepaalde taken heb ik aan man gegeven: op dagen dat ik te druk ben met mijn werk, schrijf ik in de agenda dat hij moet koken. Op schooldagen eten we warm zodra de kinderen uit school komen, zodat ik niet hoef te haasten als ze einde middag en in het begin van de avond naar hun sport moeten. Boodschappen haal ik niet meer zodra ik zie dat iets bijna op is, maar laat ik op vaste momenten bezorgen. Ook dat staat in de agenda. Ik heb een weekmenu op de koelkast hangen en daar houden we ons aan. Niet meer zoveel afhaalpizza of kant-en-klaar eten, maar gezonde en verse maaltijden. Koken blijkt ook ineens een stuk leuker. Mijn oudste kinderen helpen graag mee.”

Niet meer bekaf

“Ik krijg sinds dit nieuwe systeem veel meer gedaan in minder tijd, doordat ik nu overzicht én inzicht heb in hoeveel tijd iets eigenlijk kost. Tussen activiteiten plan ik expres pauzes in, zodat ik niet helemaal bekaf ben aan het einde van de dag. Ook zet ik bewust buffermomenten in de agenda, waarin ik niks hoef. Dan kunnen dingen die uitlopen of onverwacht gebeuren er gewoon nog bij. En komen die niet? Dan heb ik tijd voor iets spontaans met de kinderen. Mijn leven is echt anders geworden. Ik ervaar veel minder stress, heb meer energie, ben minder prikkelbaar en meer tevreden over mezelf. Ik heb niet meer steeds het gevoel van falen. Dat geeft me rust.”

Bewegen

“Waar ik nog wel meer mee aan de slag zou willen, is beweging. Dat is niet iets wat ik heel graag doe. Ik dacht dat het wel zou lukken als ik sporten of bewegen in de agenda zou zetten, maar dat negeer ik dan toch. Ik probeer nu te kijken op welke momenten van de dag ik energie heb om te bewegen. Dan lukt het beter om wél een wandeling te maken, of op mijn spinningfiets te springen. Die staat onder een tent in de tuin, zodat ik ook nog frisse lucht krijg. Daardoor voel ik me niet alleen fitter, maar het geeft me rust in mijn hoofd. Want hoe belangrijk dát is, heb ik nu volop ervaren.”

