Hij legt uit dat mensen geen idee hebben wat dit soort victim blaming met het slachtoffer doet.

Victim blaming

Eerder deze week besprak Anouk Smulders de Marco Borsato-zaak in Shownieuws. De presentatrice, en tevens vriendin van de Borsato's, was in de uitzending kritisch tegenover het slachtoffer en haar moeder, die ‘pas’ jaren na het vermeende misbruik een boekje open deden over Marco Borsato in de media en bij de politie. “Waarom praat je dan eerst met een krant en daarna pas met de politie?", vroeg Anouk zich bijvoorbeeld hardop af. “Als dit met mijn kind zou gebeuren, dan sta ik bij wijze van spreken binnen een paar uur bij de politie.” Anouk vond de aangifte tegen Marco Borsato ‘redelijk laat'. “Zo van: ik weet iets maar ik mag het nog niet zeggen.”

Met bovenstaande uitspraken maakte Anouk Smulders zich niet populair. Velen betichten haar van victim blaming: zij zou het vermeende slachtoffer hier iets aanrekenen, terwijl dat volgens velen onterecht is.

‘Second rape’

Advocaat Richard Korver schoof woensdagavond aan bij Beau om over de Borsato-zaak te praten. Ook hij liet nog even zijn visie op de uitspraken van Anouk horen. Hij sprak niet expliciet over Anouk Smulders, maar richtte zich in het gesprek op ‘mensen die op televisie zeggen dat het kind niet meteen naar de politie is gegaan’. Daarover heeft hij wel iets te zeggen. “Ik kan je vertellen dat de meeste kinderen niet meteen naar de politie gaan”, zegt hij. “Dat gebeurt vrijwel nooit.” Het slachtoffer of haar moeder aanrekenen dat ze ‘pas zo laat’ zijn gaan praten over het misbruik is volgens Richard ‘makkelijk praten vanaf de zijkant’. “Dat kan voelen als second rape.”

Schuld en schaamte

Sterker nog, het kan heel schadelijk zijn voor misbruikslachtoffers dat er in de media op zo'n manier over dit soort zaken wordt gesproken. “Als je dat meemaakt voel je heel vaak ook een soort misplaatste vorm van schuld, zeker ook als je heel jong bent”, weet Richard van zijn eigen cliënten. “Dan denk je toch: het zal wel aan mij liggen, ik heb misschien iets verkeerds gedaan. Dan heb je gene.” Die gene wordt juist aangewakkerd door victim blaming in de media. Volgens Richard kan dat veel misbruikslachtoffers toch doen besluiten om juist géén aangifte te doen. “Dan denk je: ik kijk wel uit.”

Volgens Richard moeten we vooral zorgen dat de gesprekken in de media rondom misbruik, respectvol zijn tegenover slachtoffers. “Maar het is wel superbelangrijk om hierover te praten voor al die vrouwen én mannen die het er niet over durven te hebben.”

Bron: RTL