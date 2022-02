MAANDAG

MENU Ontbijt: magere kwark met handje bosbessen Tussendoor: 2 abrikozen Lunch: tosti-anders Tussendoor: wortelrasp Diner: luchtig brood met gele paprika-roomsoep Tussendoor: gekookt ei met 2 plakjes rookvlees

LUNCH: TOSTI-ANDERS

2 volkoren boterhammen

1 el pesto

2 plakken mozzarella of 30+ kaas

1 hand verse spinazie

4 (gele) cherrytomaatjes

Besmeer 1 boterham met pesto en beleg hem met de mozzarella, spinazie en cherrytomaatjes. Bak de tosti gaar in de oven of een tosti-ijzer.

Bereiden: 15 min. Circa 320 kcal p.p.

TUSSENDOOR: WORTELRASP

Rasp 1 wortel en voeg 1 eetlepel rozijntjes toe.

Bereiden: 5 min. Circa 88 kcal p.p.

DINER: LUCHTIG BROOD MET GELE PAPRIKA-ROOMSOEP

2 gele paprika’s

½ groentebouillonblokje

olijfolie

¼ kleine ui, gesnipperd

¼ teen knoflook, geperst

1 el zuivelspread light

peper en zout

kervel of peterselie



Voor het brood:

1 ei

1 el zuivelspread light

snufje zout

1 tl bakpoeder

Begin met het brood. Verwarm de oven voor op 180˚C. Ontvet een kom, eventueel met wat citroensap. Splits het ei en klop het eiwit met een snufje zout zo stijf dat het niet uit de kom glijdt als die ondersteboven wordt gehouden.

Meng de dooier met de zuivelspread tot een gladde massa en voeg het bakpoeder toe. Meng voorzichtig het eigeel-mengsel met het geklopte eiwit. Schep 2 porties op een bakplaat of een rooster met wat bakpapier en bak de broodjes in ongeveer 20 min. goudbruin.

Besmeer met wat zuivelspread. Snijd voor de soep de paprika in stukken. Voeg het bouillonblokje toe aan 220 ml kokend water. Verhit in een pan wat olijfolie en bak de paprika, ui en knoflook ongeveer 2-3 min. zachtjes aan. Schenk de bouillon erbij en breng de soep aan de kook. Laat 10 min. zachtjes doorkoken.

Giet de bouillon af en vang deze op in een bakje. Pureer de soep en leng aan met water tot de gewenste dikte. Zet nog even terug op het vuur en roer de zuivelspread erdoor. Breng op smaak met zout en peper. Garneer met wat kervel of peterselie.

Bereiden: 20 min. + 20 min. in de oven. Circa 161 kcal.

Dinsdag

menu Ontbijt: appeltje-eitje pannenkoek Tussendoor: 2 kiwi’s Lunch: 3 volkoren- of vezelrijke crackers met mager beleg** Tussendoor: schaaltje kwark met aardbeien en verse munt Diner: bietenburger met zoete-aardappelfriet Tussendoor: courgettechips

Ontbijt: appeltje-eitje pannenkoek

2 eieren

1 el zuivelspread light

1 tl bakpoeder

½ tot 1 appel, geraspt

Meng alle ingrediënten door elkaar. Verwarm wat olie. Bak de pannenkoek gaar in een koekenpan. Variatietip: Serveer er 4 aardbeien en een handje bosbessen bij.

Bereiden: 10 min. Circa 174 kcal p.p

Diner: Bietenburger met zoete-aardappelfriet

1 voorgekookte biet, geraspt

1 tartaartje

3 el havermout

2 el boekweitmeel

1 teentje knoflook, uitgeperst

1 sjalotje, gesnipperd

Voor de friet

1 zoete aardappel, geschild en in reepjes gesneden

1 el olijfolie

zout en peper

Begin met het maken van de friet. Verwarm de oven voor op 220°C en bekleed een bakplaat met bakpapier. Verdeel de reepjes zoete aardappel in één laag over de bakplaat. Besprenkel met olijfolie en bestrooi met wat zout en peper. Bak de aardappels gedurende 12 min.

Doe de geraspte biet in een mengkom. Voeg de tartaar, havermout, meel, knoflook en sjalotje toe en meng alles door elkaar. Breng op smaak met peper en zout en kneed tot alles goed gemengd is.

Vorm nu 2 burgers van het bietenmengsel. Verhit in een koekenpan wat olijfolie en bak de burgers in 5-6 min. hierin gaar op halfhoog vuur.

Maak eventueel nog een salade met een dressing van een scheutje magere yoghurt, een uitgeperst teentje knoflook en wat verse bieslook.

Bereiden: 25 min. Circa 393 kcal p.p.

WOENSDAG

MENU Ontbijt: magere kwark met 1 trosje druiven Tussendoor: snoepgroenten* Lunch: salade met gerookte kip en mango Tussendoor: groene mango-smoothie Diner: hartige cupcakes Tussendoor: handje walnoten (20 g) met handje gedroogde cranberry’s

Lunch: Gerookte kipsalade met mango

50 g gerookte kipfilet, in reepjes ½ mango, in blokjes ½ zak gemengde sla 1 stengel bleekselderij, in stukjes 25 g walnoten

Voor de dressing

scheutje witte wijnazijn 1 el olijfolie (extra vergine) 1 tl mosterd 1 teentje knoflook zout en peper

Meng de kip, mango, groente en noten door elkaar en breng op smaak met de dressing.



Bereiden: 10 min. Circa 418 kcal p.p.

Tussendoor: groene mangosmoothie

100 g verse spinazie

½ mango

100 ml magere yoghurt

Meng de ingrediënten in een blender, eventueel met een extra ijsblokje.

Bereiden: 5 min. Circa 169 kcal p.p

Diner: hartige cupcakes

1 rode paprika

8 cherrytomaatjes

4 champignons

3 eieren

3 plakjes ham, in reepjes

50 g feta-kaas

2 el geraspte kaas 30+

4 el zuivelspread light

2 el boekweitmeel

verse kruiden (zoals bieslook en peterselie)

cupcakevormpjes of een (siliconen) cupcaketray

Snijd alle groenten heel fijn en meng dan met de eieren, ham, kaas en zuivelspread. Verwarm de oven voor op 200˚C. Vul de cupcakevormpjes met de mix en bak ze 20 min.

Bereiden: 15 min. + 15 min. in de oven. Circa 499 kcal p.p.

Tussendoor: courgettechips

1 courgette

olijfolie

zout

kruiden naar smaak (Italiaanse kruiden, peper, chili- of paprikapoeder)

Verwarm de oven voor op 200˚C. Snijd 1 courgette in dunne plakken, besprenkel ze met olijfolie en zout en evt. andere kruiden. Controleer na 20 min. of ze al krokant zijn.

Bereiden: 10 min. + 20 min. in de oven. Circa 113 kcal p.p.

DONDERDAG

MENU Ontbijt: boerenomelet Tussendoor: snoepgroenten* Lunch: wrap met kipfilet en guacamole Tussendoor: aardbeienmilkshake Diner: snijbonenspaghetti met kabeljauwfilet en kerriesaus Tussendoor: rauwkostsalade (plakjes komkommer, 5 blokjes feta, 8 pecannoten en radijsjes

Ontbijt: boerenomelet

2 eieren

4 champignons, in plakjes

1 bosui, in kleine stukjes

½ rode paprika, in blokjes

2 plakjes ham, in reepjes

1 el geraspte kaas 30+

olijfolie

peper en zout

Klop de eieren en meng de groenten, ham en kaas erdoor. Verhit olijfolie in een pan. Doe het eimengsel hierin en laat op laag vuur stollen. Keer de omelet en bak de andere zijde ook nog eventjes.

Tip: Lekker met extra verse kruiden zoals bieslook of peterselie.

Lunch: wrap met kipfilet en guacamole

½ rijpe avocado

4 cherrytomaatjes, in partjes

½ sjalotje, fijngesnipperd

1 el crème fraîche

½ teentje knoflook, geperst

peper en zout

1 mespunt sambal of wat verse rode peper

citroensap

1 volkoren wrap

½ gerookte kipfilet

½ zak gemengde sla

Snijd de avocado door en verwijder de pit. Schep het vruchtvlees eruit en maak dit fijn met een vork of staafmixer. Voeg er dan de tomaat, sjalot, crème fraîche en knoflook aan toe en breng op smaak met zout, peper en sambal of rode peper.

Besprenkel met wat citroensap. Besmeer de wrap met guacamole, beleg met de kipfilet en sla en vouw de wrap dubbel.

Bereiden: 20 min. + 20 min. in de oven. Circa 161 kcal p.p.

tussendoor: aardbeienmilkshake

6 aardbeien

150 ml melk (of yoghurt)

Pureer alle ingrediënten in de blender tot een gladde milkshake.

Bereiden: 5 min. Circa 87 kcal p.p.

Diner: Snijbonenspaghetti met kabeljauwfilet en kerriesaus

200 g snijbonen

150 g kabeljauwfilet

peper en zout

boter

50 ml kookroom light

2 tl kerriepoeder

1 el olijfolie

Snijd de snijbonen in de lengte in dunne (spaghetti)slierten met een dunschiller. Breng een pan water met een beetje zout aan de kook. Doe de snijbonen erin en kook ze in 3 min. beetgaar. Giet af en laat ze in de pan.

Breng ondertussen de kabeljauwfilet op smaak met wat peper en zout en bak in een beetje boter gaar (ongeveer 4 min. per kant). In een pan de kookroom verwarmen. Al roerend met een garde aan de kook brengen en de kerriepoeder toevoegen.

Serveer de saus op de snijbonenspaghetti en leg de kabeljauw hier bovenop.

Bereiden: 15 min.Circa 216 kcal p.p.

VRIJDAG

MENU Ontbijt: magere kwark met aardbeien en 1 el gebroken lijnzaad Tussendoor: snoepgroenten* Lunch: 2 havermout-bosbessenmuffins Tussendoor: bananenijs Diner: venkel met aardappelblokjes en kaas Tussendoor: fricandeaurolletjes

lunch: havermout-bosbessenmuffins

150 g zuivelspread light

2 eieren

2 el boekweitmeel

10 el havermout

20 bosbessen

1 el honing

2 tl bakpoeder

1 tl zout

cupcakevormpjes of cakevorm

bakpapier

Verwarm de oven voor op 180˚C. Meng alle ingrediënten in een kom tot een dik beslag. Schep in alle cupcakevormpjes een laagje, of doe het beslag in de cakevorm bekleed met bakpapier. Bak de muffins in 20-30 min. gaar in de oven. Bewaar 2 muffins voor zaterdag! Tip Ook lekker met een zakje vanillesuiker i.p.v. honing.

Bereiden: 10 min. + 20 min. in de oven. Circa 174 kcal per muffin.

Tussendoor: bananenijs

1 banaan

100 ml (kokos)melk

Pel de banaan en snijd in dunne plakjes. Leg de plakjes in een bakje (zorg dat ze elkaar niet raken) en zet ten minste 4 uur in de vriezer. Haal de bananenplakjes uit de vriezer en doe ze in een keukenmachine. Voeg 100 ml (kokos)melk toe. Draai de machine een paar minuten tot smeuïg ijs ontstaat.

Bereiden: 5 min. Wachten: 4 uur. Circa 130 kcal p.p.

Diner: Venkel met aardappelblokjes en zalm

1 venkelknol

1 el olijfolie

1 middelgrote aardappel

1 el kookroom light

1 el geraspte kaas 30+

peper en zout

100 g gerookte (wilde) zalmfilet

Snijd de venkel in reepjes, het ‘kontje’ en bovenste deel gebruik je niet. Bak de venkel op laag vuur 10 min. in de olie, met wat zout, onder een deksel.

Boen de aardappel schoon en snijd in blokjes van 2 cm. Kook de aardappelblokjes in 10 min. gaar. Giet af en meng daarna met de venkel in de pan.

Voeg als laatste de kookroom en geraspte kaas toe en breng op smaak met zout en peper. Schep 2 min. om. De zalm kan eventueel kort worden mee verwarmd.

Bereiden: 20 min. Circa 277 kcal p.p

Tussendoor:

4 plakjes fricandeau

1 tl mosterd

4 repen komkommer

Besmeer de plakjes fricandeau met mosterd. Rol het reepje komkommer erin op. Ook lekker met wat alfalfa erdoor.

Bereiden: 5 min. Circa 55 kcal p.p

ZATERDAG

MENU Ontbijt: 1 havermoutbosbessenmuffin Tussendoor: trosje druiven Lunch: vitello tonnato Tussendoor: 1 havermoutbosbessenmuffin Diner: salade met avocado, granaatappelpitjes en pecannoten Tussendoor: frisse haringcocktail

Lunch:Vitello tonnato

½ blikje tonijn op water, uitgelekt

2 el zuivelspread light

1 tl citroensap

peper en zout

½ zak sla-melange

4 plakjes fricandeau

10 kappertjes

Pureer de tonijn en de zuivelspread met de staafmixer en breng op smaak met citroensap en peper en zout. Voeg eventueel een eetlepel water toe om er meer een saus van te maken.

Leg de sla op een bord, verdeel de tonijn-saus erover en leg de plakjes fricandeau erbovenop. Garneer met kappertjes.

Bereiden: 10 min. Circa 147 kcal p.p.

Diner: Salade met avocado, granaatappelpitjes en pecannoten

100 g kipfilet

peper en zout

½ roze grapefruit

½ rijpe avocado

½ granaatappel (ca. 4 eetlepels pitjes)

½ zak rucola

olijfolie

zwarte peper

20 g pecannoten, in grove stukken

Kruid de kipfilet met wat zout en peper en gril hem rondom bruin. Schil de grapefruit en snijd de partjes los van elkaar. Snijd de avocado in stukjes en haal de pitjes uit de granaatappel. Verdeel de rucola over een bord en rangschik de grapefruitpartjes en stukjes avocado erop. Besprenkel met een beetje olijfolie en eventueel wat versgemalen zwarte peper. Garneer met de pecannoten en granaatappelpitjes.

Bereiden: 15 min. Circa 579 kcal p.p.

tussendoor:Frisse haringcocktail

1 haring met uitjes en zuur

½ komkommer

1 el mayonaise

1 el crème fraîche

peper en zout

Snijd de haring en augurken in blokjes van 1 cm. Halveer de komkommer in de lengte, verwijder met een theelepel de zaadlijsten en snijd de komkommer in blokjes van 1 cm.

Meng de haring met de uitjes, het zuur, de komkommer, mayonaise en crème fraîche. Breng op smaak met peper en zout. Serveer in een mooi glas.

Bereiden: 10 min. Circa 372 kcal p.p.

Zondag

Menu Ontbijt: bananenpannenkoek Tussendoor: vezelrijke of volkoren cracker met mager hartig beleg** Lunch: rijstvelrolletjes met rauwkost Tussendoor: 1 perzik Diner: oosterse biefstukpuntjes Tussendoor: rauwkost met frisse dip

Ontbijt: Bananenpannenkoek

Bereid de pannenkoek volgens het recept van de appelpannenkoek van dinsdag, maar vervang de appel door ½ banaan

Bereiden: 10 min. Circa 193 kcal p.p.

lunch: Rijstvelrolletjes met rauwkost

½ komkommer

½ rode paprika

½ wortel

1 bosui

4 rijstvellen

chili- of sojasaus

Snijd alle groente zo fijn mogelijk in de lengte. Week één voor één de rijstvellen een halve minuut in warm water. Knijp het vocht eruit en leg het vel, dat nu slap en buigzaam is, op een bord.

Leg hier een kwart van de rauwkost op en rol op. Maak zo alle rijstvelrollen.

Lekker om te dippen in chili- of sojasaus.

Bereiden: 10 min. Circa 79 kcal p.p.

Diner: Oosterse biefstukpuntjes

1 struik paksoi

olijfolie

1 teentje knoflook, geperst

100 g taugé

1 tl sojasaus

1 tl sambal

125 g biefstuk, in reepjes

peper en zout

sesamzaadjes

Snijd de paksoi klein. Kleine eter? Gebruik de stelen dan niet. Verhit de olijfolie in een wok of grote koekenpan en bak hierin de paksoistelen met de knoflook gedurende 2 min. op hoog vuur.

Voeg dan de reepjes blad en de taugé toe. Doe de sojasaus en sambal erbij. Roerbak het geheel 3 min. Schep de groenten uit de wok op een schaal.

Kruid de biefstukreepjes met peper en zout. Verhit wat olijfolie in de wok en roerbak hierin de biefstukreepjes ongeveer 2 min.

Meng de biefstuk met de groenten en garneer eventueel met wat sesamzaadjes.

Bereiden: 15 min. Circa 259 kcal p.p.

Tussendoor: Rauwkost met frisse dip

gele paprika, in reepjes

komkommer, in plakjes

Voor de dip



1 el magere kwark

1 el olijfolie

1 tl mosterd

Meng alle ingrediënten voor de dip. Serveer samen met de rauwkost.

Bereiden: 5 min. Circa 121 kcal p.p.