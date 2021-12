Ageeth en haar man lieten de vloer isoleren: “De klus was in een dag geklaard”

Een comfortabel en duurzaam huis begint met goede isolatie. Dat vonden ook Ageeth Nijboer (57) en haar man Dick (55). De eerste stap voor hun net gekochte woning was dan ook de vloer isoleren. Het leek een hele klus, maar was zo gepiept én bracht de stookkosten omlaag.

Ageeth: “We kochten deze jaren ‘60-woning van zo’n 150 vierkante meter op Schiermonnikoog anderhalf jaar geleden. Bij aankoop wisten we al: een huis uit die periode is qua isolatie niet heel best. Er was geen plekje in huis waar het niet tochtte. We besloten zo snel mogelijk de vloer te laten isoleren: het wooncomfort moest omhoog en de energiekosten omlaag. We stookten anders echt voor de buitenwereld.”

Klus geklaard

“We hebben ons goed laten informeren door kennissen die veel van energie en duurzaamheid weten. Je kunt zelf isolatiemateriaal onder je vloer aanbrengen, maar zo’n belangrijke ingreep aan ons huis wilden we toch graag door een specialist laten doen. Ons huis staat op een droge ondergrond en heeft grotendeels een houten vloer, waardoor we het advies kregen een isolerende schuimlaag aan te brengen. Die spuiten ze in de kruipruimte tegen de vloer. Via een oproep op social media kwamen we met andere eilanders in contact die ook vloerisolatie wilden, en samen vonden we een bedrijf. Het is vaak voordeliger als je gezamenlijk een bedrijf inhuurt, dan ieder voor zich. Per woning was de klus in een dag geklaard, dus dat viel enorm mee.”

Energiekosten omlaag

“Ik had na de vloerisolatie meteen geen koude voeten meer als ik mijn schoenen uit deed, en de stookkosten namen af. We hebben tegelijk met de vloer ook de spouwmuren laten isoleren, dus ook dat droeg bij. Intussen hebben we nu ook overal HR++-glas, nieuwe kozijnen en dakisolatie op de aanbouw. De warmte blijft veel langer hangen in huis en er zijn minder schommelingen in temperatuur. Qua energiekosten zijn we al van € 468,- naar € 217,- per maand gegaan, maar dat kan natuurlijk nog lager.”

Rechts: de isolerende schuimlaag die in de kruipruimte tegen de vloer gespoten is.

Isolatiewensen

“Op ons wensenlijstje staat nog het isoleren van het pannendak op het huis, als we daar weer voldoende geld voor hebben. Komende winter doen we in ieder geval zelf glaswol in het plafond van de zolderkamers, want dat is op zich een kleine moeite. We verwachten binnenkort de aangevraagde subsidie voor de vloer- en muurisolatie te krijgen; daar kijken we naar uit. Langzaam gaan we zo van een totaal niet-geïsoleerd huis naar een prettige en zuinige woning. Een mooi project!”

Meer groene gewoontes van Ageeth

Ageeth heeft nog meer handige tips waarmee je gemakkelijk op het klimaat kunt letten en vaak ook nog voordeliger uit bent:

Stel je cv-ketel in : “Vaak staat de cv-ketel op standaardinstellingen, met een hoge watertemperatuur. Maar in een redelijk of goed geïsoleerd huis kan je de temperatuur lager zetten, de ketel verbruikt dan minder gas.”

Gordijnen inkorten : “Zorg ervoor dat je gordijnen niet over de radiatoren heen hangen, dan verdwijnt er veel warmte achter. Zonde!”

Warme kleren: “Trek bij winterse temperaturen gewoon lekker een extra vest en warme sokken aan, dan hoeft de verwarming niet nog hoger.”

Goed voor het klimaat én de portemonnee

