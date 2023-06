Ahá, dáárom dus: dít is waarom muggen je vooral 's nachts prikken

We leggen je uit waarom muggen vooral ‘s nachts toeslaan én wat je daartegen kunt doen.

Niet alle muggen

We beginnen met het goede nieuws en dat is dat er van alle 3000 muggensoorten die wereldwijd voorkomen, er maar 30 zijn die steken. Daar bovenop komt dat van die 30 soorten alleen de vrouwtjes steken, omdat zij jouw bloed nodig hebben voor hun eitjes. Klinkt vies, en dat is het ook. Gelukkig halveert dat dus ongeveer de helft van de hoeveelheid muggen die steken en laten we wel wezen: dat scheelt toch weer.

Muggen in actie

Dan het slechte nieuws: er zijn muggensoorten die overdag actief zijn, maar de bij ons veel voorkomede huissteekmug is dat vooral ’s nachts. Dat komt doordat muggen gevoelig zijn voor uitdroging en niet goed tegen droge lucht kunnen. In de nacht is de lucht vochtiger en kunnen ze in- en om het huis op pad voor mensenbloed. Dat maakt ze tot nachtdieren en die komen pas in actie als de schemer invalt.

Helaas is de mug daarbij in haar voordeel, want velen van ons zijn dan ‘druk’ met het bekijken van de binnenkant van onze ogen. Zo komen wij immers aan onze nachtrust, maar vormen we bovendien ook een minder grote bedreiging voor muggen.

De oplossing

Anders dan nog weleens gedacht wordt, komen muggen niet op licht af. Daarentegen zijn er wel drie andere factoren die bepalen in wie zij geïnteresseerd zijn: geur, koolstofdioxide en lichaamswarmte. Dat is ook meteen de reden dat de één veel meer gewild is bij de steekdiertjes, dan de ander. Maar wat kun je daartegen doen? Met deze simpele oplossing blijven muggen écht weg uit je slaapkamer.

Word je ook lek gestoken? Heel vervelend, maar er is een middeltje dat die ellendelingen voortaan op afstand houdt, kijk maar.

Bron: MAX Vandaag