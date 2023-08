Aha! Dít is waarom katten graag met hun voorpootjes kneden of trappelen

Dit wordt dus ook wel kneden genoemd, omdat het eruitziet alsof ze een brood aan het kneden zijn. Het lijkt soms wel een massage, aangezien ze dit ook gerust op schoot bij hun baasje doen. Maar wat betekent dit?

Het is in elk geval iets anders dan het krabben aan een krabpaal. Dit doen ze namelijk om hun nagels zo scherp mogelijk te houden. Het blijven ten slotte dieren die willen jagen.

Ze voelen zich op hun gemak bij jou

Deskundigen zeggen dat katten van jongs af aan al beginnen met kneden. Wanneer kittens aan de tepel van de moeder drinken, maar niet voldoende melk krijgen, proberen ze door middel van het kneden alsnog zoveel mogelijk melk binnen te krijgen. En als volwassen katten trappelen, zoeken ze troost of verzorging. Ze voelen zich op hun gemak bij jou, maar zouden graag wat meer aandacht willen.

Territorium afbakenen

Het is ook mogelijk dat katten kneden of trappelen om hun territorium te markeren. De pootjes geven de unieke geur van een kat af op het kussen of de deken, wat betekent dat kneden een geweldige manier kan zijn om alles wat ze aanraken naar zichzelf te laten ruiken. Ze zijn blij met hun plekje, maar willen niet dat andere katten het uiteindelijk afpakken.

Bron: PureWow