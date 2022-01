Aha! Hiervoor kun je die zakjes silicagel gebruiken

Silicagel bestaat uit zakjes met droogmiddel die je kunt vinden in schoenendozen, nieuwe tassen en verpakkingen van elektronica. Meestal belanden die zakjes rechtstreeks in de prullenbak, maar dat is eigenlijk zonde. De vochtabsorberende kristallen in de silica is namelijk voor heel veel dingen ontzettend handig. Dit kun je er allemaal mee:

Natte elektronica. Een telefoon die per ongeluk in de wc valt of een vochtige cameralens, het overkomt de besten. Maar geen paniek, er is nog hoop. Vul een bak met silicaballetjes en leg de elektronica er in. Met een beetje geluk beperkt de silica de waterschade.

Gereedschap kan gaan roesten wanneer het in aanraking komt met vocht. Je raad het al: leg een paar silicazakjes in de gereedschapskist om dit te voorkomen.

Ben je een thuiskweker? Silica helpt bloemen en planten sneller drogen. Perfect om zelf een mooie bos droogbloemen te maken.

Stralende sieraden. Zilver kan al snel dof worden wanneer het wordt bewaard op een vochtige plek. Leg daarom een paar silicagel zakjes in een sieradendoosje.

Een stinkende sporttas waar zweterige kleding in heeft gezeten wordt weer fris met een paar zakjes silica.

Beslagen ruiten. Leg een paar zakjes silica op het dashboard en het probleem is opgelost.

Scherpe scheermesjes. Scheermesjes worden in de badkamer al snel bot door de hoeveelheid vocht. Leg je scheermesjes in een afgesloten bakje met losse silicaballetjes, en je zult zien dat ze veel langer scherp blijven.

Nog een kleine waarschuwing: zorg ervoor dat de silica niet in aanraking komt met je slijmvliezen, want dat kan zorgen voor uitdroging. En bij te veel water ontploffen de balletjes, dus enige voorzichtigheid is geboden. Het is daarom slim om de zakjes eens in de zoveel tijd te vervangen.

Bron: Trendnova.nl, RTL Nieuws