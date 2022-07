Herkenbaar? Dankzij déze tips is dat gezweet na het douchen voortaan verleden tijd.

Nooit meer zweten na het douchen

Met temperaturen die oplopen tot bijna 40 (!) graden, kun je het zweten bijna niet meer tegenhouden. Voel jij de zweetdruppeltjes ook alweer omkomen als je net uit de douche stapt? Volg dit stappenplan en je geniet nog uren na van die heerlijke ‘koude’ douche.

Voor het douchen

Om optimaal van de douche te kunnen genieten, is het belangrijk om vooraf eerst een beetje af te koelen. Heb je de hele dag in de hitte doorgebracht? Ga dan even een kwartiertje in een koelere ruimte zitten of zoek de ventilator op. Ben jij een echte bikkel en heb je net gesport? Wacht ook dan even een kwartiertje tot halfuur met douchen.

Stap je wel gelijk onder de douche, dan geef je je lichaam niet de tijd om af te koelen. Je zweet namelijk om af te koelen. Wacht daarom tot je helemaal droog bent. Op die manier is je lichaam al bezig met afkoelen, wat zich onder de douche doorzet.

Tijdens het douchen

Vermijd extreme watertemperaturen, want dit verstoort de warmtesignalen van je lichaam. Dat betekent dat je niet heel heet, maar ook zeker niet heel koud moet douchen. Heet water maakt je lichaam juist nog warmer en koud water doet je lichaam denken dat het koud is, waardoor je afkoelingsmechanisme niet activeert en je het na het douchen juist warm krijgt.

Het beste is om een lauwe douche te nemen. Vergeet ook niet wat langer te douchen, zodat je lichaamstemperatuur genoeg daalt om het zweten te stoppen. Aan het einde van je douchebeurt kun je langzaam de temperatuur steeds kouder zetten. Op die manier help je je lichaam af te koelen.

Na het douchen

Je zult het misschien niet verwachten, maar ook bij het afdrogen kun je verkeerde keuzes maken waardoor je gaat zweten. Jezelf hard afdrogen zorgt namelijk voor wrijving en wrijving zorgt voor warmte. Probeer je huid daarom droog te deppen. Of laat je zelf opdrogen en doe een badjas aan.

Bron: Flair.be