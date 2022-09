Ai: déze campagne is verkozen tot grootste Liegebeest van 2022

De twijfelachtige eer gaat naar de campagne Boeren houden van koeien. Deze campagne is van Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), een vereniging van jonge boeren. Volgens Wakker Dier schetst het een veel te rooskleurig beeld van het leven van een melkkoe.

Liegebeest 2022

Zo’n 63% van de 21.675 stemmen gingen naar de NAJK-commercial, die de boodschap heeft: ‘wij boeren zorgen goed voor de koeien’. In het spotje klinkt dat de koeien ‘lekker kunnen chillen als ze willen’. Ook zouden ze ‘met zorg’ worden gemolken.

De realiteit is anders

Klinkt idealistisch, maar de realiteit is toch heel anders. Het leven van de melkkoe is namelijk helemaal niet zo mooi. Volgens Wakker Dier staan ze op harde vloeren in vieze stallen, waardoor meer dan de helft van de koeien vaak ontstekingen aan de poten heeft. Daarnaast moeten de koeien keihard werken. Ze geven zo’n 9.200 liter melk per jaar. Dat is ontzettend veel, waardoor ze na gemiddeld zes jaar compleet uitgeput zijn en worden afgevoerd. De zuivelsector zit dus vol met koeienleed.

Tweede plek

De tweede prijs gaat naar een soortgelijke campagne, namelijk Ontdek de geit. Hierin wordt gesuggereerd dat geiten in de geitensector in ‘optimaal welzijn genieten’. Terwijl de vork volgens Wakker Dier heel anders in de steel zit: babygeitjes overlijden vaak binnen twee weken door slechte zorg, de moedergeiten komen nooit buiten en het ontbreekt ze vaak aan basisbehoeften. Deze campagne kreeg zo’n 20% van de stemmen.

Overige genomineerden

Andere genomineerden waren snackproducent van Dobben (wegens gebruik van plofkippen), supermarkt Plus (wegens leugens over vrij rondlopende kalfjes) en supermarkt Jumbo (wegens misleidende tekst over ‘natuurlijk gedrag’ van tilapia op hun website). Alle drie beloofden zij beterschap, waardoor Wakker Dier hun nominatie terugtrok.

Reactie winnaar

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt heeft gereageerd op hun ‘winst’: “Als jonge boeren merken we dat we soms in de media negatief zijn neergezet. Met onze campagne wilden we dan ook laten zien dat melkveehouders van hun koeien houden en dat dat ook niet anders kan. Als wij goed voor de koeien zorgen, zorgen de koeien goed voor ons.”

Bron: Wakker Dier