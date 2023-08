Airen en Taeke zijn getrouwd en dit zijn de eerste beelden

Na ruim een half jaar is het stel vandaag dan eindelijk in het huwelijksbootje gestapt.

Huwelijksaanzoek

Op zijn verjaardag vroeg hij zijn geliefde begin dit jaar ten huwelijk. Via Instagram deelde hij vol blijdschap het nieuwtje. Daarop was een stralende Airen te zijn met een schitterende ring aan haar vinger die ze trots omhoog hield. ‘Zaterdag, op mijn verjaardag, mijn grote liefde gevraagd of ze met me wil trouwen. Gelukkig zei ze ja!!’

Airen en Taeke getrouwd

Vandaag was het zover, en de beelden liegen er niet om. Het stel lach van oor tot oor op de foto die Radio538 via Instagram deelde. Daarop is de stralende Airen te zien in een prachtige jurk, waarmee ze ongetwijfeld de gasten omver blies.

Volgens Airen was het een geslaagde dag op íeder vlak: ‘We hebben zoveel geluk met het weer en met de lieve mensen. Het is een hele intieme en liefdevolle dag’ vertelt ze aan Shownieuws. Haar kersverse echtgenoot heeft ook genoten. ‘Zo intiem en zo’n mooie locatie midden in Amsterdam. Samen de liefde mogen vieren, dat is echt geweldig.’

Het koppel leerde elkaar kennen tijdens hun deelname aan Wie is de Mol? in 2015. Samen hebben ze twee zoontjes genaamd Bodhi en Foss.

Bron: Showniews

Dit zijn de kinderen van het koppel: