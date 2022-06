Aisha (14) kan ondanks haar hersenbeschadiging toch naar school dankzij déze hulp

Libelle samen met het Liliane Fonds

Aisha (op de foto hierboven 9 jaar oud) is geboren met een hersenbeschadiging. In het begin merkte niemand iets bijzonders aan haar. Toen ze een jaar oud was, bracht haar moeder Grace haar naar het ziekenhuis vanwege darmklachten. Een arts daar zei botweg dat Aisha een handicap had en dat dit door haar kwam. Omdat ze iets verkeerds had gegeten tijdens haar zwangerschap. Grace geloofde de arts. Ze voelde zich schuldig én machteloos.

Enorme ontwikkeling

Tot haar vierde kon Aisha niet zelfstandig praten, staan of zitten. Maar sinds haar moeder in contact kwam met een partnerorganisatie van het Liliane Fonds, gaat Aisha met sprongen vooruit. Door fysiotherapie en logopedie kan ze nu rennen en praten. Ook gaat ze naar school, waar ze leert lezen, schrijven en rekenen, en ze heeft veel vriendinnetjes. Niemand had ooit durven dromen dat Aisha zó vooruit zou gaan. In een paar jaar tijd heeft ze zich enorm ontwikkeld. En ook Grace krijgt les: ze leert omgaan met de handicap van haar dochter.

Heftige tijd

Door Covid-19 hebben Aisha en haar familie een heftige tijd achter de rug. Ze zijn verhuisd, weg van Aisha’s vriendinnen en haar familie heeft hard moeten werken om elke dag eten op tafel te krijgen. De school en het revalidatiecentrum zijn dicht, maar Aisha heeft ondanks de lockdown en alle tegenslagen niet stilgezeten. Ze doet haar oefeningen en schoolopdrachten online thuis, natuurlijk met de hulp van haar moeder en haar leraren. De verwachting is dat Aisha vanaf schooljaar 2022-2023 weer fysiek naar school kan en haar docenten en vriendinnen weer in het echt kan zien.

Met steun van het Liliane Fonds heeft Aisha nu een tablet, computer, een goede stoel en een tafeltje om haar online lessen thuis te kunnen volgen. Ook kreeg ze een nieuwe bril. Belangrijk nu ze uren per dag achter een computer zit.

De juiste hulp

Het Liliane Fonds zet zich in voor gelijke rechten en gelijke kansen voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Ze begeleiden de kinderen en maken ze weerbaar en zelfbewust. Daarbij wordt samengewerkt met lokale partners. Zij kennen de omstandigheden in en de mogelijkheden van het eigen land of de regio. Ze weten als geen ander hoe zij de ondersteuning van deze kinderen en hun ouders het beste kunnen organiseren en evalueren.

Word donateur

Op de website van het Liliane Fonds kun je donateur worden en het Gouden Voorleesboek bestellen. Dit bijzondere boek is een verzameling van 3 eerder gemaakte Gouden Boekjes over 3 kinderen die door het Liliane Fonds gesteund worden, waaronder Aisha.