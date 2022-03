Al 17 dagen in ziekenhuis: Hans Kazàn blijft noodgedwongen nog even in Spanje

Hans werd twee weken geleden met spoed naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij geen voedsel meer kon binnenhouden. De uitgebreide scan die de artsen van zijn lichaam hebben gemaakt, heeft niets opgeleverd. “Dat is dus ook goed nieuws, want het betekent ook dat we een aantal enge ziektes kunnen uitsluiten,” zegt hij hierover.

Al eerder een hartoperatie

Het is geen makkelijk jaar voor Hans Kazàn geweest, want een jaar geleden onderging hij nog een hartoperatie: een preventieve operatie om een slagaderlijke bloeding in zijn aorta te voorkomen. “Dat van die hartoperatie klinkt heftig, maar wat ik nu doormaak is veel erger,” aldus de showman. “Van zo’n operatie merk je namelijk niets, maar ik leef nu al zeventien dagen in vreselijke onzekerheid.”

Wendy’s groentesoep

De afgelopen dagen moest Hans het met sondevoeding doen. “Ik ga de komende dagen weer proberen voorzichtig een klein beetje te eten, en dan zien we wel wat er gebeurt,” zegt hij. “Wendy heeft heerlijke groentesoep gemaakt, ik hoop dat ik dat kan binnenhouden.”

Second opinion in Nederland

Verder is het voor Hans een kwestie van aansterken. De illusionist geeft aan dat hij waarschijnlijk wel een second opinion gaat aanvragen in Nederland als hij eenmaal terug is. We hopen voor hem dat hij er snel weer bovenop is!

Bron: NU.nl