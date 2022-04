Alana en haar buren regelden een huis voor Oekraïense vluchtelingen

Hoe kunnen we Oekraïense vluchtelingen helpen opvangen? Dat was al een paar weken het onderwerp in de groepsapp van de buren in een straat in Amstelkwartier. Een aantal van de buren wilde mensen opvangen in hun logeerkamers, maar het ging allemaal niet zo gemakkelijk.

Maar er bleek verderop in de straat een huis leeg te staan wegens renovaties. “Zo kwamen we op het idee om de eigenaar te benaderen en te vragen of hij openstond om zijn huis voor een aantal maanden te verhuren”, vertelt de van oorsprong uit Dublin afkomstige Alana, een van de initiatiefnemers. De eigenaar reageerde enthousiast en sindsdien huurt de groep van zeventien buren het huis voor vijf maanden tegen kostprijs.

Hartverwarmend

De volgende stap was het inrichten van het huis. Via allerlei oproepen online, zoals in Facebookgroepen wilden de buren proberen meubilair en andere spullen voor in huis zien te verzamelen. “Wat er toen gebeurde, was hartverwarmend. Er kwam zóveel respons. Mensen gaven kasten, tv’s en bedden weg. Zelfs gevulde toilettassen, Hema-vouchers en refurbished iPads voor de kinderen. Je kunt het zo gek niet bedenken.” Studentenverhuizers boden aan om de spullen gratis te halen en te brengen.

“Sommige mensen die gedoneerd hebben, kunnen zelf moeilijk rondkomen. Maar ze wilden zó graag helpen. Al deze mooie gebaren, ik heb nog nooit zo veel blije tranen gehuild.”

De volgende stap was hoe een aantal Oekraïners naar Amstelkwartier te krijgen. “We lieten via diverse sociale kanalen weten dat we een huis gereed hadden en vroegen of er een snelle manier was om vluchtelingen naar het huis te krijgen. Via-via kwamen we in contact met de Oekraïense aannemer Jenya die al enige tijd in Nederland woont en nu landgenoten helpt om in Amsterdam. Binnen vier dagen kregen we te horen dat er twee gezinnen zouden komen.”

Bitterzoet

Afgelopen zondag kwamen de families aan bij hun tijdelijke huis. Alana noemt het moment ‘bitterzoet’. “Enerzijds wisten ze niet wat ze zagen toen ze binnenkwamen. Ze waren zo ontzettend dankbaar en blij. Ook de buurtkinderen zijn enorm betrokken en hebben cupcakes gemaakt en tekeningen. Anderzijds hadden zij net het verdrietige nieuws gekregen dat ook hun stad gebombardeerd was.”

Volgens Alana zijn de mensen uitgeput van de voortdurende stress en onzekerheid over achtergebleven echtgenoten, familie en vrienden. “Ze zijn continu telefoons aan het checken of ze nog iets van ze horen.”

Er is een supportgroep gevormd voor de begeleiding van de families en het coördineren van initiatieven van de buren. “We proberen ze nu te helpen goed te integreren, werk te vinden en het beantwoorden van al hun vragen, zoals over het openbaar vervoer en supermarkten. De kinderen hebben een plek op de plaatselijke school gekregen en w e zijn druk bezig met het regelen van muziek- en sportlessen.”

Ook het oudere stel heeft inmiddels een baan en volgt lessen Engels. Het werk geeft hen afleiding en zorgt dat ze niet voortdurend naar het deprimerende nieuws hoeven kijken.

Er is helaas voor de families geen optie om langer in het huis te blijven, aangezien de eigenaar in september zijn huis weer gaat bewonen. “We zullen ons best doen om daarna iets voor ze te regelen”, zegt Alana. “Zelf hopen ze terug te kunnen keren naar Oekraïne, maar de realiteit is dat niemand weet hoe lang dat gaat duren.”

Anderen inspireren

De gezinnen hebben het nu na een week goed naar hun zin in het huis, ziet Alana. “Dankzij de supportgroep van vier mensen hebben we dagelijks contact met ze en kunnen alleen maar hopen dat het anderen zal inspireren om naar binnen te kijken en hun hart voor deze mensen te openen. Voor mij persoonlijk was het een ongelooflijk project om deel van uit te maken. Het is echt verbazingwekkend wat je samen met een gemeenschap kunt bereiken.”

Als je deze gezinnen wilt helpen of financieel wilt bijdragen, neem dan contact op via e-mail overamstelcommunity@gmail.com

Het kernteam van de bewoners van Amstelkwartier. Vlnr: Arie, Linn, Alana & Marcel. Beeld Alana Byrne

Beeld Alana Byrne

Bron: Libelle