Albert viert met de nieuwe Grease de vijftigste verjaardag van de beroemde musical over de liefde tussen de brave Sandy en stoere Danny op Broadway. In Nederland produceerde de theaterproducent en tv-presentator Grease al eens in 2006 en 2015.

Jim en Bettina

Wie de hoofdrollen gaan spelen in de nieuwe Nederlandse versie is nog even spannend. De vorige keren speelden Jim Bakkum en Bettina Holwerda (2006) en Tim Douwsma en Vajèn van den Bosch (2015) Danny en Sandy. Jim en Bettina werden na de romance op de planken ook in het echte leven een setje.

“Jim Bakkum en Bettina Holwerda werden ook in het dagelijks leven verliefd. Nu gaan we op zoek naar een nieuwe Danny en Sandy”, vertelt Albert aan het AD. Hij zegt dat Grease een “tijdloze musical” is.

John Travolta en Olivia Newton-John

Het stuk werd in 1972 voor het eerst opgevoerd en werd wereldberoemd door de filmversie die in 1978 werd gemaakt, met in de hoofdrollen John Travolta en Olivia Newton-John. Er kwamen grote hits als Summer nights, Greased lightning, You’re the one that I want en Hopelessly devoted uit voort.

De nieuwe Grease is vanaf maart 2023 te zien in de Nederlandse theaters.

Bron: AD