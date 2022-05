Alle beetjes helpen: volgend jaar gaat de kilometervergoeding van 19 naar 21 cent

In eerste instantie wilde de Tweede Kamer dat de onbelaste vergoeding op 1 juli 2022 al zou worden verhoogd. Die vlieger ging niet op, maar het kabinet besloot wel de brandstofaccijnzen te verlagen om nog meer tranen bij het tankstation te voorkomen.

Kilometervergoeding stijgt nogmaals

Dat de kilometervergoeding nu al omhoog is gegaan, betekent niet dat we vanaf 2024 niets hebben om naar uit te kijken. Dan komt er namelijk nóg eens twee cent bovenop en stijgt het bedrag naar 23 cent per kilometer. Of jij het verschil daadwerkelijk gaat voelen in je portemonnee, is nog wel even de vraag. Want werkgevers bepalen zelf of zij de reiskostenvergoeding opkrikken. Het kabinet verhoogt slechts het maximale bedrag waarover zij geen belasting hoeven af te dragen.

Bespaartips

Reden van de vervroegde verhoging zijn de uit de hand gelopen brandstofprijzen. Voor een liter Euro95 betaal je vandaag de dag €2,364. Nee, 2022 is bepaald geen goedkoop jaar. Deze tips om brandstof te besparen verzachten het leed hopelijk iets.

