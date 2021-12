Alle coronamaatregelen van de harde lockdown op een rij

En wij zetten alle coronamaatregelen van de harde lockdown voor je op een rij.

Omikron verspreidt sneller dan gevreesd

“Wij staan hier vanavond met een somber gemoed”, begon Rutte. Want, zo bevestigde hij: “Een ingelaste persconferentie vier dagen na de laatste belooft natuurlijk niet veel goeds.” Nederland gaat vanaf 19 december om 5.00 uur nog een keer in lockdown. “Dat is onvermijdelijk, vanwege de vijfde golf die met de omikronvariant op ons afkomt. Omikron verspreidt zich nu al sneller dan we vrezen en dus moeten we nu ingrijpen om erger te voorkomen.”

Coronamaatregelen van harde lockdown

Dat ingrijpen komt in de vorm van een strenger pakket aan coronamaatregelen. Van maximaal 2 gasten thuis tot de winkels die wel en niet open zijn: we zetten alle coronamaatregelen die vanaf 19 december om 5.00 uur ingaan voor je op een rij. De meeste daarvan duren tot en met zeker 14 januari.

Ontvang thuis niet meer dan 2 personen per dag (met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar). Met uitzondering van kerstavond, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en Oudejaarsavond: dan mogen er maximaal 4 gasten komen.

Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.

Horeca, doorstroomlocaties als musea en bioscopen en niet-essentiele winkels als kledingwinkels en bouwmarkten zijn dicht. Click & collect, dus je bestelling bij de winkel ophalen, mag wel.

Essentiële winkels, zoals supermarkten, dierenwinkels, drogisterijen, opticiens en groothandels mogen openblijven, van 5.00 uur tot 20.00 uur.

Vanaf 20 december 2021 tot en met 9 januari 2022 zijn scholen in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en de buitenschoolse opvang (bso) dicht. Er komt wel noodopvang voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met cruciale beroepen.

Middelbare scholen, hogescholen en universiteiten zijn tot en met 19 januari gesloten.

Alle binnensportlocaties zijn gesloten. Sportlocaties buiten mogen open tussen 5.00 en 17.00 uur.

Topsport en zwemlessen voor het A, B en C-diploma zijn wel toegestaan.

Mondkapje en anderhalve meter afstand

Naast die aangescherpte regels, gelden ook nog de basismaatregelen. Dus: mondkapje dragen in openbare ruimten, anderhalve meter afstand houden, zo veel mogelijk je handen wassen en ruimten goed ventileren.

Omikron-piek tussen kerst en nieuwjaar

De omikronvariant zorgt momenteel nog maar voor een klein deel van de infecties. Maar, zei Jaap van Dissel in de persconferentie: “In Amsterdam ligt het percentage al rond de 25 porcent, vandaag waarschijnlijk alweer wat hoger. (...) Tussen kerst en de jaarwisseling verwacht we dat de omikronvariant dominant zal zijn.”

Belang van boosterprik

Er is nog veel onbekend over de omikronvariant, gaf Van Dissel toe. Wel is duidelijk dat de omikronvariant nog besmettelijker is, Ondanks een eerdere coronabesmetting of volledige vaccinatie, “kan het afweersysteem het niet goed herkennen, omdat de omikronvariant een andere gedaante heeft”, legde Van Dissel uit. Toch benadrukte hij nogmaals het belang van de boosterprik.

Bron: Rijksoverheid