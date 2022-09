Alle kleuren van de regenboog: 10x het powerpak van Máxima

We zetten de tien mooiste powerpakken van Máxima op een rij.

Bordeauxrood

Grote kans dat dit bordeauxrode pak van Claes Iversen een van Máxima’s favoriete pakken is. Ze droeg het pak deze maand tijdens een werkbezoek aan de VN in New York. Hetzelfde pak trok ze in 2021 ook al eens uit haar kast voor de Koningsspelen.

Máxima in New York (2022) Beeld ANP / AFP

Geel

Máxima heeft niet alleen maar dure designermerken in haar kast hangen. Ook dit gele pak van Zara is een lieveling van de koningin. Helaas heeft Zara ’m niet meer in de collectie, maar hier lees je waar je dit knalgele powerpak nog wél kunt krijgen.

Máxima in Zeeland (2020) Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Wit

Een wit pak mag niet in je kast ontbreken. Máxima droeg haar hagelwitte pak van Massimo Dutti tijdens een vlucht naar de Verenigde Staten voor een werkbezoek aan Californië en Texas. Tja, koninginnen dragen nou eenmaal geen joggingbroeken in het vliegtuig.

Máxima in San Francisco (2022) Beeld ANP / ANP

Oranje stippen

Meestal hebben pakken één kleur, maar Máxima’s stippenpak van Natan bestaat uit oranje- en roodtinten. Ze droeg het pak met bruine loafers van Tod’s tijdens een werkbezoek aan de scouting.

Máxima in Zeewolde (2022) Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Rood

Naast een bordeauxrood pak heeft Máxima ook een knalrood pak van Claes Iversen in haar kast. Toevallig droeg ze dit pak ook tijdens een werkbezoek aan de VN in New York, maar dan in 2017.

Koningin Maxima ontmoet Ivanka Trump in new york pic.twitter.com/pvH9IXQtCh — robinutrecht (@robinutrecht1) 20 september 2017

Lichtbruin

Tegenwoordig zijn pakken voor vrouwen hip, maar Máxima droeg ze al in 2005. Tijdens een werkbezoek in New York trok ze dit lichtbruine pak aan.

Princess Maxima of the Netherlands attends United Nations Gala for the launch of the International Year of Microcredit, New York City. (Photo by Brian ZAK/Gamma-Rapho via Getty Images) Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Rood-wit geblokt

Máxima’s rood-wit geblokte pak van Natan is net zo gezellig als het pak met oranje stippen. Officieel heet dit motief met een chic woord pied-de-poule. De koningin droeg deze outfit een paar jaar geleden bij de opening van Musis in Arnhem. Heb je gezien hoe leuk de broches op haar blazer zijn?

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Queen Máxima (@queen.maxima) op 30 Sep 2022 om 7:29 PDT

Oranje

Wist je dat Máxima nog een pak met een pied-de-pouleprint heeft? Dit rode exemplaar is ook van Natan en lijkt sprekend op het rood-wit geblokte pak wat we hiervoor bespraken. Ze droeg het pak tijdens het project ‘Méér muziek in de klas’ in Utrecht.

Máxima in Utrecht (2021) Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Roze, maar is het een powerpak?

Geen idee of we dit pak onder het kopje ‘powerpak’ mogen scharen, maar wij keuren ’m goed. Het pak van haar favoriete ontwerper Natan droeg ze tijdens de Appeltjes van Oranje-uitreiking in 2020. In datzelfde jaar trok ze ’m nog eens uit de kast voor een privé-concert van de destijds negenjarige Dilşah.

Máxima in Hilversum (2020) Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima: powerpak met rok

Last but not least: dit powerpak met een rok in plaats van een pantalon. Deze outfit droeg ze wederom tijdens een werkbezoek in New York in 2009. Die Máxima kan ook werkelijk alles hebben.

Máxima in New York (2009) Beeld Getty Images