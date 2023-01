Alleen maar lovende reacties op indrukwekkende serie ‘Het water komt’ over de Watersnoodramp

Kijkers zijn erg onder de indruk van de mooie documentaire.

Watersnoodramp

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 vond in Nederland een ramp van ongekende omvang plaats. Door een zware storm in combinatie met springtij breken de dijken breken door in Zeeland, West-Brabant, Zuid-Holland en op Texel. Hierdoor komen grote delen van West-Nederland onder water te staan. Niemand had verwacht dat dit kon gebeuren. De watersnoodramp kostte aan 1.836 mensen het leven. De evacuatie telde 72.000 mensen. Verder verdronken duizenden dieren.

‘Het water komt’

In de documentaire Het water komt wordt door middel van archiefmateriaal en verhalen van ooggetuigen gezocht naar het antwoord op de vraag hoe de Watersnoodramp had kunnen gebeuren en wat we ervan geleerd hebben. Winfried Baijens presenteert de vierdelige documentaireserie en blikt hierin terug op de ramp, maar kijkt vooruit naar de toekomst.

Johan van Veen

Maar liefst 1,3 miljoen mensen hebben dit weekend de tweede aflevering van Het water komt gezien. Hierin onderzoekt Winfried of de Watersnoodramp voorkomen kon worden. Zo blijkt dat waterstaatkundig ingenieur en medewerker van Rijkswaterstaat Johan van Veen ver vóór de ramp al waarschuwde dat de dijken konden breken. Maar niemand luisterde naar hem en zijn masterplan. Uiteindelijk worden zijn plannen pas ná de ramp uitgevoerd.

Lovende reacties van kijkers

Kijkers zijn positief verrast door de serie. Ze vonden de tweede aflevering ontzettend interessant en leerzaam. Sommige kijkers vinden zelfs dat de docuserie verplichte kost moet worden bij geschiedenisles. ‘Graag veel meer van dit’, schrijft een kijker op Twitter. Iemand anders reageert met: ‘Ik had nog nooit van Johan van Veen gehoord. Die man heeft eigenlijk niet de eer gekregen die hij verdiende. Mooi dat er een hele aflevering aan hem gewijd is.’

Weer zo’n goede aflevering van #HetWaterKomt. Prachtige serie!



Deze 2e aflevering ook het verhaal van de dijkdoorbraak in Ouderkerk. https://t.co/XJcksMgC2m — Ton van Dorp (@TvDorp) 13 januari 2023

Interessante aflevering van #HetWaterKomt over "de meester van de zee" Johan van Veen. — Lisan:) (@Kerst_L) 13 januari 2023

Weer een mooie aflevering uit deze serie. Absoluut de moeite waard. Mooie beelden en een pakkende verhaallijn. Zeker als je in de streek woont, achter een Westerscheldedijk. Onze boerderij kwam een splitsecond in beeld. 😉 #hetwaterkomt @winfriedbaijens https://t.co/EcCsOtZfei — Ivo Haartsen (@ih83_zvl) 13 januari 2023

Weer erg indringend en interessant. En sereen en empatisch gepresenteerd door @winfriedbaijens #hetwaterkomt @omroepntr — Martin Dijk🎷 (@opanatin) 13 januari 2023

Had nog nooit van Johan van Veen gehoord. Die man heeft eigenlijk niet de eer gekregen die hij verdiende. Mooi dat er een hele aflevering aan hem gewijd is. #hetwaterkomt — Marian Peeneman 💙💛🧡 (@MPeeneman) 13 januari 2023

Weer een hele indrukwekkende en leerzame aflevering!! Goed gedaan @winfriedbaijens #hetwaterkomt — CowgirlRiet (@cowgirlriet) 13 januari 2023

Geweldige serie moet verplicht worden bij geschiedenis les.#hetwaterkomt — Evert van 't Hof (@EvertBreaker) 13 januari 2023

