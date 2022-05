Allerlaatste aflevering ‘Van Rossems’ als eerbetoon aan Sis werd goed bekeken

Het was eigenlijk een aflevering die bedoeld was om pas volgend jaar uit te zenden, maar door het plotselinge overlijden van Sis werd besloten om het programma nu al uit te zenden als eerbetoon.

“Dit is de laatste episode van Hier Zijn De Van Rossems met haar bijdrage”, stond in beeld aan het begin van de aflevering. Sis en haar broers Vincent en Maarten bezochten daarin Zierikzee.

Voice-over Philip Freriks vertelde aan het einde van de uitzending waarin een compilatie was te zien van 48 afleveringen met Sis, dat het een “opmerkelijke combinatie was van ergernis en genoegen”. Hij sloot af met: “Door haar unieke bijdrage is de serie uitgegroeid tot een succes.”

De drie Van Rossems waren net begonnen met de opnames van een nieuw seizoen van de serie, toen Sis op 4 mei onverwachts overleed. Op dat moment werd het seizoen dat vorig jaar is opgenomen nog uitgezonden op tv.

WENNEN DAT ZE ER NIET MEER IS

Maarten van Rossem vertelde onlangs in een podcast over het overlijden van zijn zus. Twee dagen daarvoor viel Sis in haar huis, waarna ze al gauw in een coma terecht kwam. “En daar is ze nooit meer uitgekomen. Ik moet nog wennen aan het feit dat ze er niet meer is”, aldus Maarten.

Hij vertelt openhartig: “Ik ben niet iemand die bij het horen van ‘ze is dood’ meteen in een niet te stuiten tranenvloed uitbarst en op de grond gaat liggen kronkelen. Totaal niet. Maar ik moet er langzaam aan wennen. Nu loop ik rond en denk ik van: goh, ook treurig dat ze deze dag niet meer kan meemaken.”

Het is nog niet bekend of Hier Zijn De Van Rossems doorgaat met alleen de twee broers. Daarover zijn omroep NTR en Maarten en Vincent nog in gesprek.

Bron: ANP/Stichting Kijkonderzoek