Alles onder controle: dit betekenen die lampjes op je dashboard

Libelle samen met ANWB

Er zijn drie soorten lampjes: rood, geel/oranje en groen. Brandt er een rood lampje? Dan is het vaak slim om te stoppen. Een geel/oranje lampje geeft aan dat je je auto moet laten nakijken, maar dat er geen direct gevaar is. En groen betekent dat het goed werkt.

1. Wanneer je de auto start, licht dit lampje op en vervolgens gaat het weer uit. Blijft het branden? Dan is er iets niet goed met de dynamo, de aandrijfsnaar of de stroomkabels. Zet je auto aan de kant en bel de Wegenwacht of je garage.

2. Dit lampje gaat branden als je oliepeil niet klopt. Meestal betekent dit dat er te weinig olie in zit. Ga meteen naar de kant en vul je olie aan. Wel even checken welke olie je nodig hebt.

3. Dit lampje betekent dat je motor oververhit is. Vaak gebeurt dat bij een tekort aan koelvloeistof. Zet je auto aan de kant zodat je motor niet beschadigt. Laat eerst je motor afkoelen en controleer het peil van de koelvloeistof of laat dit doen.

4. Als je dit lampje ziet oplichten loopt je motor wel, maar de aandrijving is minder. Toch even langs de garage.

Smart

Langs de weg staan omdat er een lampje brandt, is natuurlijk niet wat je wil. Om reparaties en pech te voorkomen is er nu een heel slimme app van de ANWB: Smart Driver. Deze app vertelt wanneer jouw auto aandacht nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat er geen fut meer in de accu zit of dat er iets met de motor aan de hand is. Klopt je oliepeil niet? Dan weet de app welke olie je nodig hebt. Hoe die app dat allemaal weet? Door data van jouw auto te koppelen aan alle informatie die de ANWB heeft over auto's. Zo kunnen ze voorspellingen doen en dus helpen voorkomen dat die lampjes gaan branden. En als dat lampje toch gaat branden, kun je in de app ook nog lezen wat het ook alweer betekent.

Ook altijd inzicht in de conditie van je auto? Meer informatie over de Smart Driver vind je hier.