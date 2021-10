Alles wat je nog niet wist over de werking van salie (én win vrijkaarten voor de kruidensauna)

Libelle samen met Ricola

Geneeskracht

Salie komt van het Latijnse woord ‘salvare’, dat genezen betekent. De naam verwijst naar het feit dat dit kruid officieel wordt gebruikt als medicinale plant. In de middeleeuwen werd het gebruikt tegen verkoudheid, hoesten en insectenbeten bijvoorbeeld.

Wist je dat? Salie ook gebruikt kan worden bij diarree, keelontsteking, Alzheimer en om symptomen van de menopauze te verminderen?

Op z'n Italiaans

Salie is een graag geziene gast in de Italiaanse keuken. Het kruid heeft een dennenachtige, licht bittere smaak. Lekker als topping op een pizza en onmisbaar in saltimbocca. Het werd vroeger ook aan wijn toegevoegd om de zuurheid te maskeren.

Groentje

Net als rozemarijn en tijm is salie een groenblijvende plant. De bladeren zijn dik en donzig en ovaal van vorm, met opvallende nerven aan de onderkant en een zilvergrijs-groene kleur. De stengel is houtachtig en behaard. Salie groeit van juli tot september op zonnige Zwitserse berghellingen, de plant wordt 40-90 cm hoog.

Weetje: Salie groeit van juli tot september op zonnige Zwitserse berghellingen.

Salie & Co

