Alles wat je wilt weten over de werking van vrouwenmantel (én win vrijkaarten voor de sauna)

Libelle samen met Ricola

Vrouwelijke uitstraling

De naam vrouwenmantel heeft de plant te danken aan de vorm van de bladeren en de vrouwelijke uitstraling. Mooi is de plant ook, zeker wanneer na een regenbui druppels op de grijsgroene bladeren blijven liggen die sprookjesachtig schitteren in het zonlicht.

Wist je dat? Kauwen op vrouwenmantel kan helpen bij zweertjes in de mond en amandelontsteking?

Lief voor je buik

Vrouwenmantel werkt genezend bij spijsverteringsziekten, zoals milde gastritis. Ook wordt er gezegd dat vrouwenmantel kan helpen bij leverfunctiestoornissen, én het kan worden gebruikt bij een moeilijke spijsvertering.

Slaap lekker

Van oudsher werd vrouwenmantel gebruikt om kwalen te verlichten waar met name vrouwen last van hebben, zoals menstruatieklachten, het herstel van de baarmoeder na de bevalling en slapeloosheid tijdens de menopauze.

Weetje: Vrouwenmantel bloeit van mei tot augustus op zonnige Zwitserse berghellingen.

Doe mee & win

Vrouwenmantel & co

De dertien verschillende kruiden die worden gebruikt voor Ricola-pastilles groeien in de bergen van Zwitserland. Het recept, een goed bewaard geheim, is sinds 1940 nagenoeg ongewijzigd. Dankzij de menthol geven de pastilles een aangenaam gevoel in de keel.