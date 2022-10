Als je ouder wordt slaap je lichter: 5 tips om uitgerust wakker te worden

Libelle samen met Medipoint

Merk je dat een goede nacht doorslapen steeds minder vaak voorkomt? Je bent niet de enige: naarmate we ouder worden, slapen we steeds lichter, hebben we meer last van geluiden en brengen we minder tijd door in onze diepe slaap.

Ook het feit dat je misschien minder soepel omdraait of vaker naar het toilet moet, kan ertoe leiden dat je nachtrust wordt verstoord.

Tips & hulpmiddelen

Toch hebben ouderen evenveel slaap nodig als jongere mensen: zo'n 7 à 8 uur per nacht. Niet zo gek dus als een middagdutje steeds aantrekkelijker wordt. Gelukkig zijn er tips en hulpmiddelen om je nachtrust te verbeteren. En sommige aanpassingen zorgen er meteen voor dat je slaapkamer is voorbereid op de toekomst.

1. De juiste routine

Probeer zoveel mogelijk rond hetzelfde tijdstip te gaan slapen en op te staan: dit zorgt voor het juiste slaap-waakritme en verbetert de kwaliteit van je slaap. Vermijd een aantal uur voor je naar bed gaat felle schermen, zoals de tv, tablet of je mobiele telefoon. En probeer 2 à 3 uur voor je gaat slapen niet meer te eten: zowel honger als een vol gevoel bevorderen de nachtrust niet.

2. Donker en stil

Als je ouder wordt, word je steeds gevoeliger voor geluiden en licht ’s nachts. Een donkere, stille slaapkamer is dus extra belangrijk. Zorg voor verduisterende gordijnen die het hele raam bedekken. Tegenwoordig zijn er rolgordijnen met een rails aan de zijkant zodat daar geen licht doorheen piept. En houd oordopjes en een slaapmasker binnen handbereik.

3. Het juiste matras

Als er iets belangrijk is om lekker te kunnen slapen, is het wel je matras. Maar de juiste kiezen kan nog knap lastig zijn. Een aanrader zijn de volledig circulaire Soof® matrassen van het Nederlandse merk Deron, verkrijgbaar bij Medipoint. Deze matrassen verspreiden de druk van je lichaam, waardoor je makkelijker kunt keren, draaien en in en uit bed kunt stappen. Ook zijn ze 30 procent lichter dan reguliere matrassen, wat het bed opmaken makkelijker maakt. Dat ze ook nog eens op een duurzame en verantwoorde manier worden gemaakt zorgt ervoor dat je éxtra lekker slaapt.

4. De hoogte in

Wordt het tijd voor een nieuw bed? Kies er dan een die hoog op z'n poten staat of nog beter: in hoogte verstelbaar is. Je stapt dan makkelijker in en uit bed, zonder grote belasting voor je knieën en gewrichten. Én je kunt er makkelijker onder stofzuigen.

De bedden van Medipoint worden aanbevolen door zorgprofessionals, omdat ze verstelbaar zijn en hoger dan een regulier bed kunnen worden gezet. Handig, want als je op den duur verpleging thuis nodig hebt – vanwege ouderdom of na een operatie – dan kan dat vanuit je eigen bed.

5. Allerlei hulpmiddelen

En dat is niet alles. Er bestaan tegenwoordig allerlei zorghulpmiddelen om ondersteuning te bieden, als uit bed komen steeds lastiger gaat of als je niet meer zo comfortabel ligt. En bijvoorbeeld aan handgrepen of bedbeugels om makkelijker uit bed te komen. Of een handige lichtstrip langs de vloer, waardoor je je 's nachts beter kunt oriënteren.

Wist je dat we gemiddeld één derde van ons leven slapend doorbrengen? Daaruit blijkt wel hoe belangrijk een goed bed en fijne slaapkamer is.

