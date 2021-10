Als jullie vriendschap deze 6 eigenschappen heeft, heb je een vriendin voor het leven gevonden

Of het je nu voor de wind gaat wat betreft je werk of dat je juist iets verdrietigs meemaakt op liefdesgebied: je beste vriendin zal altijd een constante factor in je leven zijn.

Aan deze eigenschappen voldoet een goede vriendschap

Als jullie vriendschap de tand des tijds doorstaat, zie je de volgende eigenschappen ongetwijfeld terug en kun je elkaar met recht beste vriendin noemen.

1. Geven en nemen

Niets is zo waardevol als een vriendin die er onvoorwaardelijk voor je is als jij door een rotperiode gaat. Ze zal je niet lastigvallen met haar problemen, want ze weet: als zij iets moeilijks meemaakt, sta jij net zo goed voor haar klaar.

2. Steun

Je weet dat je een goede vriendschap hebt als je bij elkaar hulp en steun zoekt. Zeker als het voor één van jullie, of voor jullie beiden, lastig is om anderen om hulp te vragen. Dat je je durft open te stellen is een teken van een gezonde vriendschap. En ook niet onbelangrijk: je voelt je ook echt gesteund door elkaar.

3. Investeren

Net zoals iedere andere relatie die je met iemand aan kunt gaan, snappen jullie dat een goede vriendschap ook een kwestie van investeren is. Dat jullie allebei tijd en moeite in de vriendschap hebben geïnvesteerd en dat nog steeds doen, is iets waar je nog steeds de vruchten van plukt. Drukke schema’s of niet, voor haar maak je altijd tijd vrij.

4. Grenzen

Grenzen stellen klinkt niet erg gezellig, zeker niet als het om vriendschappen gaat. Toch speelt dit (onbewust) een grote rol en is het eigenlijk best gezond. Daardoor weet je namelijk na al die jaren precies wanneer je beste vriendin behoefte heeft aan steun of ruimte en wat ze van jou als vriendin verwacht. En vice versa, natuurlijk. Het hoeft niks groots te betekenen. Je grens aangeven doe je bijvoorbeeld al door te zeggen dat je op vrijdagmiddag vrijwel nooit beschikbaar bent.

5. Comfortabel

Kan je vriendschap wel floreren als jullie je niet comfortabel bij elkaar voelen? Bij een goede vriendin hoef je je niet beter voor te doen dan je bent, je leven interessanter te maken of op je tenen te lopen. Jullie nemen elkaar zoals jullie zijn: met jullie goede én slechte kanten. Dat maakt dat je je gerespecteerd voelt door de ander.

6. Kwetsbaarheid

Een goede vriendschap heeft een bepaalde vorm van kwetsbaarheid. Door elkaar problemen, andere issues en geheimen toe te vertrouwen, bouw je samen een bepaalde intimiteit op. Iedere keer als je persoonlijke informatie met elkaar deelt, wordt jullie vriendschap een stukje hechter. Het feit dat jullie je kwetsbaar op durven te stellen, geeft aan dat het met jullie vertrouwensband goed zit.

