Als voedsel beschimmeld is, kun je het dan nog eten?

Omdat schimmel in combinatie met sommige producten kan leiden tot voedselvergiftiging en in het ergste geval zelfs kankerverwekkend kan zijn, is het verstandig om te weten wanneer het gevaarlijk wordt. Want waar kun je nou nog een stukje afsnijden en wat is beter om echt weg te doen?

Dit gooi je weg

1 Vlees, stoofschotel en stamppotten, gekookte rijst of pasta mag meteen richting de kliko als er schimmel op staat.

2 Vleeswaren in het algemeen.

3 Zonde, maar ook bij brood, koekjes en gebak is het niet meer verstandig om de schimmel eraf te halen. De schimmel kan zich namelijk ontzettend snel verspreiden bij dit soort voedsel.

4 Groenten en fruit met veel vocht, zoals komkommers, perziken en tomaten zijn ook niet schimmelbestendig.

5 En, je zult het misschien niet geloven, maar zelfs schimmelkazen kunnen schimmelen. Brie en camembert kun je dus ook beter in de prullenbak gooien als ze gaan schimmelen boven op de schimmel.

6 Roomkaas, hüttenkäse, plakjes of geraspte kaas.

7 Yoghurt en zure room zijn natuurlijk niet erg lekker meer met schimmel en het is daarnaast ook niet gezond om nog op te eten.

8 Bij schimmel op jam en compotes (zoals appelmoes) komt er zelfs een giftige stof vrij: mycotoxinen. Daar zit niemand op te wachten.

9 En als laatste: noten, pindakaas, notenpasta’s en peulvruchten. Ze zijn namelijk gemaakt zonder conserveermiddelen en daarom erg vatbaar voor schimmels.

Je zult misschien denken: blijven er nog producten over die ik wél kan blijven eten ondanks dat er een beetje schimmel op zit? Gelukkig wel!

Dit kun je nog wel eten

In het geval van kleine plekken op groenten en (hard) fruit waar niet veel vocht in zit. Bijvoorbeeld kool, wortel en paprika. Bij een sinaasappel is het belangrijk dat je 2,5 centimeter afsnijdt.

Gelukkig zijn er ook nog kazen waarbij een beetje schimmel niet zo erg is. Bij een harde kaas groeit de schimmel namelijk aan de buitenkant, zo kom je dus niet voor verrassingen te staan als je een hap neemt. Let er wel op dat je ook hier let op de 2,5 centimeter ruimte wanneer je een stuk afsnijdt.

Blauwschimmelkazen, zoals roquefort, gorgonzola en stilton werken eigenlijk hetzelfde als gewone harde kazen.

Op houdbare producten is het zelfs normaal om een beetje schimmel te hebben, al klinkt het niet erg aangenaam. Bij gedroogde worst of ham kun je dus plekjes gewoon wegsnijden of afborstelen. En dan natuurlijk niet meer denken aan die schimmel en heerlijk genieten!

Bron: Gezondheidsnet