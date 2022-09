Alwéér naar de winkel? Producten worden stiekem kleiner (door de krimpflatie)

Krimpflatie houdt in dat de verpakking van het product niet veranderd, maar er minder inhoud in zit. Zo hoeft de fabrikant de prijzen niet te verhogen, je krijgt gewoon minder voor hetzelfde bedrag.

Het gaat onder andere om de volgende producten.

Karvan Cévitam limonade

De nieuwe wikkel wist niet te verhullen dat de fles een slagje kleiner is geworden. Waar er voorheen nog 750 milliliter in de fles zat, is dat nu nog 600 ml. Ook de siroopflessen van Teisseire liepen met dit aantal terug.

Kips leverworst

Liever Kips leverworst dan gewone leverworst… Nou in de verpakking van Kips zit 20 gram minder tegenwoordig, dat komt neer op 230 gram en daar smeer je toch een cracker minder mee.

Van Dobben bitterballen

Onmisbaar bij de borrel of op een verjaardag, een doos bitterballen. Eerst zaten er achttien stuks in een pak, nu nog maar zestien.

Aldi rooibosthee

Denk je aan Aldi, dan denk je aan goedkope boodschappen, maar ook het huismerk thee maakt zich schuldig aan krimpflatie. Eerst dronk je 25 kopjes thee met een doosje rooibosthee, nu zet je er nog maar 20 kopjes mee.

Snoep van Haribo, Bounty en Rolo

De zakjes zoute rijen snoepjes van Haribo zijn 175 gram, daarvoor was 220 gram de norm. Bounty doet tegenwoordig vier repen in de verpakking in plaats van vijf. En Rolo’s snoeprollen zaten voorheen in een verpakking van 5 x 52 gram en nu is dat 5 x 42 gram.

Wilhelmina pepermunt

Denk je voordeliger uit te zijn met een voordeelpack van acht stuks, zijn de rollen Wilhelminapepermunt ineens kleiner. Er zit 20 procent minder inhoud in dan voorheen.

Ariel en Robijn vloeibaar wasmiddel

Voorheen kon je nog twintig wasbeurten doen met een fles vloeibaar wasmiddel van 700 ml, nu kun je er negentien wasjes mee draaien. Dit geldt voor de flessen van Ariel en Robijn.

Dreft afwasmiddel

De flessen afwasmiddel bevatte voorheen 450 ml, dit ging terug naar 383 ml. Ben je er nou te snel doorheen gegaan en wil je niet naar de winkel? Dit is een goed alternatief voor afwasmiddel.

AH dunne maiswafels met zeezout

Vier keer een verpakking met daarin vier stuks. Voorheen waren dat er vijf per pakje en daarmee loop je nu dus maar liefst vier wafels mis.

Felix kattenvoer

In een zakje natvoer zat eerst 100 gram en nu moet je viervoeter het doen met een portie van 85 gram. Moet de kat ineens verplicht op dieet.

Pedigree Jumbone Mini

Ook de andere trouwe viervoeter moet eraan geloven – de hondensnoepjes worden nog steeds per vier verpakt maar zijn 5 gram lichter. Of je hond daar nu echt iets van merkt…

Friesche vlag koffiemelk

De ‘nul procent vet’-variant werd in een nieuw kleiner, jasje gestoken. Het aantal milliliters werd teruggeschroefd van 186 ml naar 140 ml.

Patak’s naanbrood

Het merk Patak’s heeft het naanbrood 40 gram lichter gemaakt en je krijgt nu dus nog 240 gram per verpakking.

Kleenex tissues

Als het snotteren geblazen is, pas dan op dat je niet misgrijpt. In een doos ‘Original tissues’ zitten 80 stuks, dat zijn er 8 minder.

Wat is het nut van krimpflatie?

Waarom zou je niet gewoon meer geld vragen voor het product? Een prijsverhoging heb je als consument direct door, maar dat er op de achterkant van de verpakking 240 of 280 gram staat heb je vaak niet zo snel in de gaten. Daarnaast zit achter prijzen ook een marketing constructie, € 2,99 is aantrekkelijker dan € 3,20.

Stiekem niet zo zuinig

Naast kleinere verpakkingen of dezelfde met minder inhoud doet zich nog een fenomeen voor. Namelijk grotere, zogenaamd handigere, openingen. Hierdoor is het minder zuinig in gebruik en heb je dus sneller een nieuwe nodig.

Bronnen: Onderzoek eenvandaag, Libelle, Dagblad van het Noorden