Amalia 18: zó zagen andere royals eruit op die leeftijd

Met achttien begin je aan je volwassen leven. Je hebt stemrecht, mag werken, trouwen, iemands voogd worden, na het behalen van je rijbewijs zonder begeleider rijden en, in prinses Amalia’s geval, staatshoofd worden.

Het is een leeftijd waarop het puberale er op de een of andere manier snel af is en al een beetje duidelijk wordt hoe iemand als volgroeide volwassene zal zijn. Met nog de bravoure van je-bent-jong-en-je-wilt-wat, ook bij royal achttienjarigen, die nog even respijt van de troon hebben. Kijk maar:

11 september 1985. Prins Willem-Alexander vervult inmiddels drie weken zijn dienstplicht in het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) als 'aro van Oranje' (aspirant reserve-officier). Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Koning Willem-Alexander

Amalia’s vader koning Willem-Alexander werd 18 in 1985. Hij had zich toen al een beetje losgemaakt van thuis: “Ik vond mezelf niet lastig. En mijn ouders vonden zichzelf ook niet lastig. Maar elkaar vonden we wel lastig.”

De druk werd van de ketel gehaald doordat Willem-Alexander in 1983 naar het Atlantic College in Wales ging, waar nu Amalia’s zus prinses Alexia op zit.

Hij behaalde daar een International Baccalaureate, waarna hij bij de Koninklijke Marine zijn dienstplicht vervulde.

Zowel de kostschool als de marine hebben hem naar eigen zeggen stevig gevormd als adolescent.

Prinses Beatrix 18 jaar Beeld Fotocollectie RVD / Koninklijk Huis

Prinses Beatrix

Amalia’s oma prinses Beatrix werd 18 in 1956 en kreeg voor haar verjaardag van het Comité Varend Nederland de Lemster-aak de Groene Draeck cadeau.

Ze gaf een speech, in maart deed ze belijdenis, in juni haalde ze haar diploma aan het gymnasium en kreeg van haar vader als eindexamengeschenk een Fiat 1400.

Na de zomer vertrok de prinses naar Leiden waar ze aan het Rapenburg ging wonen en net als haar moeder koningin Juliana lid werd van de ‘Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden’.

Een normale studente werd ze nooit en dat kwam ook door haar instelling: Beatrix verlangde dat haar medestudenten haar niet tutoyeerden en haar altijd aanspraken met Koninklijke Hoogheid. Ze was vooral een heel keurige, gedecideerde jongedame die haar taak als rolmodel heel serieus nam.

Beatrix’ opleiding was gericht op haar toekomstige werkzaamheden als staatshoofd. De eerste jaren volgde zij colleges in de theoretische en toegepaste sociologie, economie, parlementaire geschiedenis, rechtswetenschap en staatsrecht. Later in Europees recht, volkenrecht, geschiedenis, het Statuut van het Koninkrijk, actuele internationale staatkunde en de cultuur van Suriname en de Nederlandse Antillen.

Elizabeth 1944 Beeld Getty Images

Koningin Elizabeth

Toen nog prinses Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk werd 18 in 1944, toen WOII alles overheerste.

Het werd dan ook niet gevierd en er kwam slechts een familieportret. In de aanloop naar haar verjaardag werd de wet veranderd zodat ze kon optreden als een van de vijf Counsellors of State, senior leden van de koninklijke familie, aan wie de monarch taken kan delegeren.

In februari 1945 wilde Elizabeth een directere rol spelen bij de oorlogsinspanningen. Ze nam dienst bij de Auxiliary Territorial Service, een vrouwenafdeling van het Britse leger. Ze werd opgeleid tot monteur en vrachtwagenchauffeur. Dit was de eerste keer dat ze klassikaal onderwijs volgde. Elizabeth is het eerste vrouwelijke lid van het Britse koninklijk huis dat actief was in militaire dienst en schopte het binnen vijf maanden tot het equivalent van kapitein.

Oslo, Noorwegen: prins Harald (midden, grijze jas) met mede-studenten die juichend langs het koninklijk paleis lopen. De rest van de koninklijke familie kijkt vanaf het balkon toe terwijl de Noorse Onafhankelijkheidsdag wordt gevierd. Beeld Bettmann Archive

Koning Harald

Harald van Noorwegen werd 18 in 1955. Hij haalde dat jaar zijn eindexamen aan de Oslo Katedralskole en stroomde door naar de universiteit van Oslo gevolgd door een periode op de militaire academie en een studie in Oxford. In zijn vrije tijd was hij een bloedfanatieke roeier en zeiler.

Prinses Margrethe 1958 Beeld Gamma-Keystone via Getty Images

Koningin Margrethe

Toen nog prinses Margrethe van Denemarken werd 18 in 1958. Net als prinses Amalia volgende week zal doen, werd ook Margrethe op haar 18de ingeleid in de Deense Raad van State, waar ze in afwezigheid van haar vader koning Frederick IX soms vergaderingen voorzat.

Margrethe ging intussen naar een privéschool in Kopenhagen en koos een jaar later voor North Foreland Lodge, een kostschool in het Britse Hampshire, waarna ze een jaar prehistorische archeologie ging studeren in Cambridge.

Daarna was het tijd voor haar opleiding tot staatshoofd: politieke wetenschappen aan de universiteit van Aarhus en de Sorbonne in Parijs en ze deed ook nog een jaar economie in Londen.

Prins Filip 1978 Beeld ANP / AFP

Koning Filip

Filip van België werd 18 in 1978. Hij volgde toen onderwijs op universitair niveau aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Daar maakte hij deel uit van de 118e Promotie ‘Alle Wapens’ en behaalde hij paracommando- en vliegbrevetten. Daarna studeerde in Oxford en Stanford.

Ook Filip leek destijds niet erg enthousiast over zijn toekomst, maar laten we meewegen dat hij een vrij liefdeloze en eenzame jeugd had en ontzettend veel kritiek kreeg die vaak nergens op sloeg – hij kon het haast niet goed doen.

Zowel het leger als zijn studie in Engeland en Amerika gaven hem wat meer zelfvertrouwen in het koninklijk keurslijf.

Koning Filipe Beeld ANP

Koning Felipe

Felipe van Spanje werd 18 in 1986. Hij zat toen al in militaire dienst.

Later studeerde hij in Madrid, Canada en Washington.

Prins Frederik van Denemarken tussen zijn ouders Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Kroonprins Frederik

Kroonprins Frederik van Denemarken werd 18 in 1986. Hij haalde toen zijn eindexamen aan het Øregaard gymnasium en stroomde door naar een studie politieke wetenschappen aan de universiteit van Aarhus en zijn eerste militaire opleiding als Royal Life Guard.

Prinses Victoria Beeld Getty Images

Prinses Victoria

Kroonprinses Victoria van Zweden werd 18 in 1995 en gaf op haar verjaardag haar eerste speech, met op de achtergrond de zilveren troon die de Zweden al sinds 1650 in gebruik hebben.

Ze had destijds een relatie met Daniel Collert, maar was erg ongelukkig onder alle media-aandacht, die alleen maar toenam toen ze meerderjarig werd en uiteindelijk leidde tot de eetstoornis anorexia ‘om toch maar controle over íets te kunnen hebben’. In 1998 liet ze zich daarvoor behandelen tijdens haar studie in de Verenigde Staten.

BRUSSEL, BELGIË - 18 DECEMBER 2019: Prinses Elisabeth van België woont een kerstconcert bij in het koninklijke paleis. (Foto Olivier Matthys/Getty Images) Beeld Getty Images

Prinses Elisabeth

Prinses Elisabeth van België, hertogin van Brabant, werd 18 in 2019. Ze zat toen op kostschool, net als Alexia en Willem-Alexander op het Atlantic College in Wales.

Na het behalen van haar International Baccalaureate volgde ze een jaar de officiersopleiding aan de Militaire Academie. Momenteel studeert ze in Oxford.

Bron: All Things Amalia