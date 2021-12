Amalia in de Raad van State: wat kunnen we verwachten?

Er hangt de kroonprinses heel wat boven het hoofd op de dag na haar achttiende verjaardag. Dat wordt maar weinig in de kroonluchters zwaaien dinsdag. Ze heeft weliswaar geen vroege start woensdag (de live-uitzending van de NOS begint om 13.40 uur en plaats van handelen is gewoon Den Haag), maar eh… tja. Je zal de dag na je Big Birthday maar een keurige speech moeten geven. Je allereerste ooit.

Met haar neus in de cue cards

Amalia is een voorbereider, weten we van Koningsdag 2019 toen ze openhartig sprak over hoe ze zich helemaal had ingelezen voor de dag.

Reken maar dat die met haar neus in de cue cards heeft gezeten op haar verjaardag.

“Ze vindt het heel spannend”, lieten Willem-Alexander en Máxima in Noorwegen allebei al weten over de speech. Willem-Alexander: “Dat vond ik ook toen ik achttien werd, ik begrijp wat ze voelt en zal proberen haar zo goed mogelijk te begeleiden.” Máxima, bemoedigend: “Ze vindt het heel spannend, maar het komt wel goed.”

Voor het eerst live op tv

Het helpt natuurlijk dat ze in haar nabije familie twee mensen kan vragen hoe het er nu echt aan toe gaat op zo’n dag. Papa Willem-Alexander en oma Beatrix gingen haar allebei voor. Wel een groot verschil: toen prinses Beatrix in 1956 aan de beurt was, draaiden er geen camera’s mee. Bij Willem-Alexander in 1985 wel (het resultaat zie je hieronder), maar ook voor hem was er in elk geval nog geen sprake van een live-uitzending op de publieke omroep.

Je zou van minder de zenuwen krijgen.

Wat misschien een héél klein beetje scheelt, is dat ze wel goed weet wat haar precies te wachten staat woensdag. Het officiële binnengebeuren van de dag bestaat uit een welkomstwoord van Raad van State-voorzitter Willem-Alexander, daarna een speech van Amalia en vervolgens een slotwoord van de vicepresident van de RvS, Thom de Graaf.

Daarna plant de prinses nog een boompje in de Franse tuin van Paleis Kneuterdijk, daar zal het er wat minder stijf en bemondkapt aan toe gaan schatten wij zo in. Een situatie waarin Amalia tot nog toe goed tot haar recht komt. Enige zenuwen die ze binnen in de balzaal zal laten zien, kan ze daar wel weer rechttrekken.

Wat draag je naar zoiets?

Goed, ze weet dus wat ze gaat zeggen, heeft dat tot in den treuren geoefend en weet wat haar binnen en buiten voor de camera’s te doen staat. Rest alleen nog het niet geringe vraagstuk: wat draag je naar zoiets?

Willem-Alexander ging, uiteraard, keurig in een ‘stemmig’ pak. Daar valt niet zo heel veel uit op te maken. Beeld Nationaal Archief, CC0

Beatrix zelf ging zo te zien in 1956 ook in het ‘stemmig’, om maar bij die mooie omschrijving uit 1985 te blijven, al mogen we haar stemming best ‘zonnig’ noemen. En toen Juliana zelf op 2 mei 1927 haar binnengeleiding beleefde, ging zij voor keurig wit. Zwart-wit of een grijstint, dat is dus wel een dingetje bij de RvS. Ook voor meereisde/meelevende ouders. Beeld Nationaal Archief

Prins Juliana verlaat het gebouw van de Raad van State. Beeld Nationaal Archief

Maar goed, dan kennen ze Máxima en haar dochter wellicht nog niet, want beide vrouwen zijn dol op een kleurtje, van knalgeel tot razend rood. Dat popt ook net even wat lekker op live-tv. Wordt het dan tóch de inmiddels beroemde rode blazer? Het zou ons totaal niet verbazen. Zwart-wit staat tegenwoordig niet meer in het draaiboek op Huis ten Bosch.

En als we uit Amalia’s stijl tot nog toe één ding af kunnen leiden, is het wel dat Máxima’s modieuze modus operandi héél zwaar telt voor haar oudste dochter.

Bron: All things Amalia