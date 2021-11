Amalia over kwetsende opmerkingen op social media: “Ik zou het mijn ergste vijand niet toewensen”

In het boek Amalia vertelt kroonprinses Amalia aan cabaretière Claudia de Breij wat de extreme lompheid op social media met haar doet. Zo brengt de eerste foto van baby Amalia een stroom van commentaren op gang, niet allemaal even positief. Zo werd er gezegd dat ze lelijk zou zijn. Amalia is er nog steeds verbaasd over: “Ik was daar een half uur oud.”

De prinses heeft niet de lusten, maar wél de lasten van social media. Zo zou ze natuurlijk het liefst ook foto’s online delen, net als al haar andere leeftijdsgenoten, maar mensen maken jacht op de accounts van de prinsessen. Amalia vertelt in het boek dat ze soms rare volgverzoeken en vragen in haar inbox krijgt. Mensen bieden zelfs 50 euro aan vrienden voor een screenshot van haar account. “Dat er mensen zijn die in mijn account proberen in te loggen. Dat er mensen zijn die geld bieden en dat vrienden van vrienden daar dan echt op ingaan… Soms denk ik, als een middelvinger naar die mensen toe: dan verwijder ik maar gewoon alles”, vertelt de prinses aan Claudia de Breij.

Prinses Amalia 9 jaar Beeld RVD - Z.K.H. de Prins van Oranje

Amalia leerde zichzelf te beschermen tegen de uitingen op social media. De kroonprinses wenst al die kwetsende opmerkingen zelfs haar ergste vijand niet toe. Op haar negende kreeg ze via social media te horen dat zichzelf maar beter op kon hangen. Amalia: “Dan heb je twee keuzes: je kunt helemaal doordraaien, of het je niet laten raken en jezelf ertegen beschermen.”

Libelle sprak in dit exclusieve interview met Claudia de Breij. Zij vertelt over haar ontmoetingen met prinses Amalia voor het boek over haar leven.

Bron: ‘Amalia' door Claudia de Breij