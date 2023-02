Amsterdamse ‘politiekat’ Nimis is een hit op social media: “Fans willen met hem op de foto”

Nimis’ baasje Lydia woont op een woonboot in Amsterdam. Dat kan een gevaarlijke plek zijn voor een jonge kat, dus kocht zij een zwemvestje voor hem. Dat fluorgele vestje deed de buren ergens aan denken. Als ze hem zagen lopen, zeiden ze: “Is de buurtagent weer aan het werk?” Dat vroeg natuurlijk om een echte ‘police’ badge die Lydia op het vestje heeft gestreken. Ze had nooit gedacht dat ze hem daarmee een internetfenomeen zou maken.

‘Politiekat’ Nimis

Nog geen maand geleden plaatste Lydia op Tiktok het eerste filmpje van haar zwarte kat Nimis in een ‘politie-uniform’. Nimis struint in de filmpje langs de Amsterdamse grachten en houdt alles in de gaten. Lydia maakte het account aan om met haar nichtjes van acht en tien jaar te kunnen kletsen, maar inmiddels heeft Nimis al meer dan 40.000 volgers.

Op patrouille langs de grachten

Nimis wordt nu ook al herkend op straat. Fans en ook door andere collega-wijkagenten willen met hem op de foto. Waar Nimis en zijn baasje precies wonen, houden ze liever geheim. Je moet dus maar net het geluk hebben om hem tegen het lijf te lopen langs een van de grachten. Nooit zonder zijn zwemvestje, dat er al een paar keer voor heeft gezorgd dat hij niet is verdronken. Elke ochtend wacht Nimis bij de deur tot zijn baasje hem zijn vestje aan doet zodat hij, om met de woorden van zijn baasje te spreken, klaar is om ‘on duty’ te gaan. De buurt is een stuk veiliger sinds Nimis er is.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Tommy & Nimis (@police_cat_amsterdam) op 15 Feb 2023 om 12:20 PST

