Janny en André zijn al vroeg op pad. Ze hebben nog een flink stuk van de Elfstedenroute voor de boeg, zeker na de vertraging van vorige week. Dapper varen ze in het hartje van de winter tegen de gure wind in, maar ze vermaken zich goed. De eerste stop van deze aflevering is het meest noordelijke plaatsje van Nederland: Dokkum. Maar niet voordat André zó lang heeft gemijmerd over hoeveel zin hij heeft in stamppot, dat Janny beloofd die avond een heerlijk maaltje klaar te maken.

Aardappels

Voor stamppot heb je natuurlijk ingrediënten nodig en zodoende gaat het duo in Dokkum op bezoek bij een aardappelveredelaar. Daar perfectioneren ze aardappelrassen om op specifieke plekken op de wereld goed te kunnen groeien, of om perfect te passen bij bepaalde recepten. “We hebben hier wel duizend soorten liggen", zegt Robert, de directeur op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. “Nou, gelukkig hebben we maar een kilootje nodig, toch Jan?”, zegt André. “Maar welke soort? Dat is de vraag”, lacht Robert.

Hij neemt Janny en André mee naar het laboratorium waar de aardappelsoorten ontwikkelt worden. Met DNA-onderzoek worden aardappels gefinetuned op onder andere kruimigheid en smaak. Al gauw rolt er een aardappeltype uit de lijst die aan de wensen voldoet: het type 8236.

Nieuwe naam

Niet een hele catchy naam, vinden ook de ontwikkelaars. Daarom hebben ze besloten de aardappel te vernoemen naar de ster van de show: hondje Nhaan! André kan zijn lol niet op: “Je zou er maar blij mee zijn, dat ze vinden dat je hond lijkt op een aardappel", horen we hem zeggen in de voice-over. Later aan tafel, als het duo zit te genieten van de stamppot, komt het hondje aangewandeld. “Oh kijk, daar heb je de aardappel al!”, lacht André.

Revenge

De rest van de aflevering blijft André Nhaan gekscherend aardappel noemen, maar kennelijk is het hondje daar niet zo van gediend. Vlak voordat André en Janny de finish in Leeuwarden bereiken, zijn ze namelijk ineens één stempelkaart waarop alle posten afgestempeld moeten worden kwijt. Na even gezocht te hebben ziet André het als eerste en schrikt zich rot: “Kijk nou! Kijk wat die hond, die aardappel gedaan heeft!” De stempelkaart ligt aan de voeten van Nhaan. Verscheurd in stukken.

Gediskwalificeerd?

“Oh Nhaan!”, roept Janny. “We hebben zo heel die tocht voor niks gedaan”, klaagt André angstig. “Plak hem nou maar snel, voordat we zo al bij de finish zijn”, zegt hij gehaast tegen Janny. “Denk je dat we daar gewoon mee over de finish mogen?”, vraagt zij zich af. “Ja ik hoop het, plak hem maar gewoon onzichtbaar”, knort André. Janny kan er nog niet helemaal bij dat haar lieve hondje dit heeft gedaan. “Nhaan toch...”

Finish

Eenmaal bij de finish is het nog even spannend. Janny geeft beide stempelkaarten af bij de stempelpost. Zouden ze nog geldig zijn? Gelukkig rept de stempelaar er geen woord over en krijgen André en Janny ook de laatste stempel. Opgelucht kunnen ze ademhalen: de tocht der tochten is voltooid!

Volgend seizoen

De kijkers thuis hebben genoten van de laatste aflevering. Van de humor tussen André en Janny, van Friesland en van de streken van Nhaan.

Dank @omroepMax voor deze elfstedentocht van #denkendaanholland

Der giet neat boppe in echte alvestêdetocht oer it iis 🙂❄️ Maar ook dit programma was werkelijk (Friese) hartverwarmend.👌🏻 — Johan (@Johannes51) 23 januari 2022

Die hond, die aardappel!

We hadden die hond nooit mee moeten nemen!

Nhaan heeft de stempelkaart verscheurd. Paniek in de boot! 🤣🤣#denkendaanholland — Margot Lantinga 😷🍀 (@margotlantinga) 23 januari 2022

Jammer dat #denkendaanholland is afgelopen. Was geweldig! — coraatje (@coraatje1) 23 januari 2022

Geweldig genoten van Friesland en de Elfstedentocht in #denkendaanholland @OmroepMAX pic.twitter.com/K3Ru15gvPf — Bert Pessink (@SpeakerBert) 23 januari 2022

Wat heb ik elke week genoten #denkendaanholland prachtige beelden en Jannie en Andre zo leuk samen. — Toos Hopeloos (@HopeloosToos) 23 januari 2022

Ik hou van slow feelgood tv. Dank jullie wel Janny & André. Heerlijke televisie #teampositief #denkendaanholland — Jolanda ❤ (@jolandejuf) 23 januari 2022

Bron: Denkend aan Holland, de Elfstedentocht.