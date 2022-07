André Hazes en Monique Westenberg vieren opnieuw samen vakantie

Ze lijken zich prima te vermaken op de tropische bestemming. Ook is op Moniques Instagram Stories een foto te zien waarop André in het zwembad op een zwemband ligt te genieten van de zon.

Eerder naar de States

Het is opvallend dat Monique en André opnieuw samen vakantie vieren. Eerder dit jaar gingen de zanger en zijn ex ook al met hun zoontje op vakantie. Monique kondigde dat vooraf aan. Die reis naar de Verenigde Staten was volgens haar om te onderzoeken welke “vorm” ze als gezin nodig hebben in de toekomst. Het blijft ook nu onduidelijk welke status hun relatie heeft.

“Veel onzin over onze relatie”

Over haar vorige vakantie samen met André zei Monique later dat er veel ‘onzin’ wordt geschreven. “Het was wel heel bijzonder om dan vanaf het thuisfront berichten toegestuurd te krijgen waarin staat dat we weer een stel zouden zijn en zelfs zullen gaan trouwen. Man, wat wordt er tegenwoordig toch veel onzin voor waarheid aangenomen.”

Monique en André zijn tussen 2014 en 2021 af en aan samen geweest en kregen vijf jaar geleden zoontje André jr.

