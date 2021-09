André Hazes en vriendin Sarah zijn klaar met roddels: “Het gaat nu echt te ver”

De directe aanleiding om nu aan de bel te trekken, is de roddel dat Sarah naar Spanje zou zijn vertrokken om opgenomen te worden in een afkickkliniek. Daar klopt volgens André en Sarah niets van: Sarah ging juist naar Spanje om in contact te komen met een specialistisch team dat haar kan leren omgaan met haar nieuw verworven status als BN’er.

Vlotte groei

“Ze is van een normaal, regionaal meisje uitgegroeid tot een bekende Nederlander met 200.000 volgers op Instagram. Daardoor hebben mensen ineens een mening over haar”, laat Andrés management weten aan RTL Boulevard. “Daar doe je niks aan, maar toch blijft het aan je knagen. Sommigen hebben zo’n obsessie voor Sarah en willen haar kapot maken. Daar heeft Sarah niet voor gekozen en daarom praat ze momenteel met mensen hoe ze hier mee om kan gaan.”

Instagram

Overigens bijten André en Sarah zelf ook flink van zich af op social media. Zo vindt de zanger dat Yvonne Coldewijer, die als eerste met de roddel kwam, te ver is gegaan. “Dat je mij aanpakt moet je lekker zelf weten. Maar wat je nu doet kan echt niet. Dat meisje is 1,5 jaar clean en dat is een heel zware tijd voor haar geweest”, schrijft hij in zijn Instagram Stories.

Te ver

Hij vervolgt: “Als je je zou verdiepen in verslaafden en mensen die daar aan gewerkt hebben, dan zou je misschien weten dat je echt niet zomaar roddels kan verspreiden hierover. Hierin ga je echt te ver.” André laat tot slot weten dat Yvonne te geobsedeerd is door het stel en hoopt dat ze het bericht eraf haalt en “een keer in je leven gewoon je gezond verstand gebruikt”.

Bron: Shownieuws, RTL Boulevard, Instagram.