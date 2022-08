André Hazes gaat het podium weer op: “Ik ben van ver gekomen”

Het is lang geleden dat er iets positiefs over André Hazes te vermelden viel, maar nu is het dan eindelijk zo ver: hij heeft professionele hulp gezocht, is uit een diep, donker dal geklauwd en zal weer luidkeels van zich laten horen. En wel op het podium van Holland zingt Hazes 2023.

Donker(st)e periode

“Lieve mensen”, steekt de zanger van wal. “Het moment is voor mij gekomen om de stilte van de afgelopen tijd te verbreken en ik deel daarom nu met jullie hoe het de afgelopen periode met mij is gegaan, en hoe het nu met mij gaat.” Naar eigen zeggen zat André in de donkerste periode van zijn leven. “Ik raakte mijzelf kwijt, terwijl ik iedereen om mij heen tevreden probeerde te houden. Wanneer ik probeerde mijzelf terug te vinden, raakte ik steeds meer mensen kwijt.”

Zoektocht naar zichzelf

Hazes jr. besloot hulp te zoeken, bij een professional. “Gewoon helemaal terug naar de basis in een zoektocht naar mijzelf. Uitzoeken wie ik nu werkelijk ben, wat ik wil in mijn leven en erachter komen wat mij nu ECHT gelukkig maakt (en wat juist niet).” Daarvoor was het wel nodig om afscheid te nemen van zijn drank- en drugsverslaving, wat hem ook is gelukt. “Ik ben cold turkey gestopt met het slopen van mijn lichaam en ik heb daarin bewust gekozen voor een lange mediastilte.”

De comeback van André

Inmiddels is het weer pais en vree tussen de oren van André. Hij voelt zich zelfs zo goed dat hij zijn liefde voor zingen weer oppakt. “Veel verslavingen heb ik inmiddels overwonnen, maar de verslaving om te mogen zingen voor mijn fans zal ik nooit kwijtraken. Ik heb jullie zo gemist en kan niet wachten om mijn comeback te maken. En waar anders zou dat kunnen dan bij Holland Zingt Hazes 2023. Ik kijk er enorm naar uit om weer te mogen zingen voor het meest trouwe publiek dat er is.”

Hartjes

De post van André kan op veel positieve geluiden rekenen. Onder anderen Bas Smit, zijn ex (?) Monique, moeder Rachel en Gerard Joling sturen hem hartjes. We hopen dat het dit keer menens is met André’s goede voornemens...

Bron: Instagram