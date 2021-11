André Hazes viert Sinterklaas met zijn zoontje bij zijn ex Monique thuis

Dat blijkt uit een aandoenlijke video die Monique op Instagram Stories heeft geplaatst. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat Monique beelden van haar ex deelt.

Samen zingen

In de video zie je André en zijn zoontje André allebei hun schoen zetten bij de openhaard bij Monique thuis. En wanneer je je schoen zet, hoor je natuurlijk ook een Sinterklaasliedje te zingen. En blijkbaar heeft het kleine mannetje de zangkusten van zijn vader, want hij zingt samen met André uit volle borst Zie ginds komt de stoomboot. Schattig!

Burn-out

Eerder werd al bekend dat André het momenteel erg zwaar heeft. Zo vertelde zijn moeder onlangs nog dat hij weer bij haar thuis woont, omdat hij kampt met een burn-out. “Hij heeft moederliefde en rust nodig”, zei ze toen. Ook gaan er geruchten rond dat zijn relatie met Sarah van Soelen voorbij is sinds hij weer terug is in Nederland. Opvallend is dat André nu vaker wordt gezien bij het huis waar zijn ex Monique woont.

Bron: Instagram.