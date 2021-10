André van Duin (74): “Dankzij het tijdig ingrijpen van mijn artsen, kan ik nog even door”

In gesprek met de Telegraaf vertelt hij dan ook dat hij mensen bewuster wil maken. Hij wijst zijn publiek op het belang van een goede gezondheid en vertelt welke signalen je kunnen vertellen dat er iets mis is.

Vroeg stadium

Na een flinke revalidatieperiode is de cabaretier gelukkig weer opgeknapt, maar volgens hem is de strijd nog niet voorbij. “Mijn wens is dat ik nog een tijdje gezond blijf, maar verder heb ik geen lange bucketlist meer. Voor mij hoeft parachutespringen niet meer.” Verder wil hij zijn bekendheid graag gebruiken om anderen te helpen. Hij ziet het als zijn taak anderen te wijzen op signalen die kunnen aantonen dat er mogelijk iets niet in de haak is.

“Het is fijn om, met mijn bekendheid, voor een stukje bewustwording te kunnen zorgen. ‘Nou, als die Van Duin het doet, laten wij dat voorbeeld dan maar volgen’, denken mensen misschien. Tenminste, dat hoop ik”, vertelt hij. “Dankzij het tijdig ingrijpen van mijn artsen, kan ik nog even door.”

Darmen

Om steeds mensen bewust te maken van de eerste signalen, krijgt hij hulp van schrijfster Nienke Gottenbos. Zij schreef het boek De poepdokter en André mocht onlangs het eerste exemplaar van de geactualiseerde versie in ontvangst nemen. De tip? Let op je darmen en ontlasting. “Darmen zijn de basis voor je gezondheid en zijn dus heel belangrijk”, legt Gottenbos uit. “Dit boek helpt je om je darmen in topconditie te houden.”

